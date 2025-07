Messi snobba l’All Star Game tra le stelle della MLS e della MX messicana: rischia la squalifica

E' la seconda edizione di seguito senza Leo Messi, il più rappresentativo dei campioni nell'elenco dei convocati all'All Star Game della American League, ma questa volta per la Pulce argentina potrebbe arrivare la squalifica da parte della Federcalcio americana. Selezionato per l'evento che vede i migliori giocatori della MLS e della Liga MX messicana sfidarsi in una partita dagli alti contenuti spettacolari, Messi non si è presentato mercoledì sera ad Austin, in Texas, dove si tiene l'All-Star Game 2025. A comunicarlo, l'Inter Miami con una nota ufficiale.

Leo Messi snobba l'All Star Game: pronta la squalifica di un turno in campionato

Una situazione delicata e particolare perché ufficialmente Leo Messi non è infortunato e solamente per questo motivo un giocatore che viene selezionato per l'All Star Game può evitare di parteciparvi. Il motivo per cui la Pulga non si presentò nemmeno l'anno scorso, ma a dare motivazione valida fu un infortunio che gli impediva di scendere in campo. Questa volta, la sensazione è che la scelta sia stata squisitamente personale. Un "affronto" al mondo del calcio americano che storicamente, per evitare proprio questa tipologia di defezioni, ha una politica severa: l'American League punisce i giocatori che scelgono di non partecipare a questa partita. Come? Vengono sospesi per l'immediata successiva partita di campionato.

La decisione dell'American League su Messi entro 48 ore: "Parleremo prima col club"

La decisione della Federcalcio arriverà fra qualche giorno, in tempo per il match di campionato in cui l'Inter Miami affronterà la capolista della Eastern Conference, FC Cincinnati: "La segreteria della lega parlerà con il club prima di confermare la disponibilità dei giocatori per sabato prossimo", ha dichiarato un portavoce dell'American League. Per quanto riguarda la squadra all stars della Liga MX messicana, è assente anche un'altra stella, l'ex Real Madrid James Rodriguez, che avrebbe dovuto essere l'headliner della Skills Challenge. Il suo posto è stato preso da Sergio Ramos, che è anche il capitano della Liga MX All Stars.

Anche Zlatan Ibrahimovic venne squalificato: saltò l'All Star ai tempi dei Los Angeles Galaxy

Non sarebbe la prima volta che un fuoriclasse arrivato negli Stati Uniti finisce nelle spire del ferreo regolamento MLS. Capitò infatti a Zlatan Ibrahimovic, ai tempi in cui militava nei Los Angeles Galaxy: Ibra è stato uno dei primi a ricevere una squalifica di una partita, dopo aver saltato l'evento All Star nel 2018.

Come si svolge l'All Star Game: Skills, abilità e una partita tra i migliori campioni

L'edizione 2025 della manifestazione che si disputa ad Austin (Texas) tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 (alle 3:00 italiane) vede in campo trenta calciatori in rappresentanza del massimo campionato statunitense che sfidano i migliori giocatori della Liga MX, il torneo messicano. L'evento consiste in diverse gare di abilità tra cui anche la "crossbar challenge", il colpire la traversa. Infine, la partita tra due squadre: MLS All Stars contro Liga MX All Stars con i migliori giocatori.