Morata al Milan, i dettagli dell'operazione: quando si chiude l'affare e le visite mediche Alvaro Morata sarà un giocatore del Milan: la dirigenza rossonera a metà settimana sarà a Madrid per definire gli ultimi dettagli del contratto dell'attaccante spagnolo e per la formula del pagamento della clausola rescissoria.

A cura di Vito Lamorte

Alvaro Morata sarà un giocatore del Milan. L'attaccante spagnolo ha sollevato la coppa degli Europei come capitano a Berlino e dopo i festeggiamenti inizierà una nuova tappa della sua carriera con i colori rossoneri: dovrebbe esserci un incontro per la giornata di mercoledì, quando verrà definito ogni dettagli prima della chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid.

Il capitano della Spagna ha rilasciato diverse interviste dopo il trionfo a EURO 2024 ma non ha commentato le voci sul suo futuro: "È il momento di festeggiare, poi andrò in vacanza. Serie A? Vedremo".

Sfumato Joshua Zirkzee, il club rossonero ha puntato su Morata e l'ex Juventus avrebbe già detto ‘sì' al Diavolo.

Morata al Milan, quando si chiude e i dettagli dell'operazione

Morata, secondo quanto riportato da Sky, avrebbe confermato la sua volontà di tornare in Italia e di accettare la corte della dirigenza rossonera, che sta lavorando da diverse settimane per portarlo a Milano e ora mancano solo gli ultimi dettagli per l'operazione per regalare il primo rinforzo in attacco a Paulo Fonseca.

Tutto si dovrebbe chiudere a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando i vertici del Milan incontreranno gli agenti del giocatore spagnolo per definire il pagamento della clausola rescissoria con l'Atletico Madrid di 13 milioni di euro: non ci sono ancora notizie definite se saranno versati in un'unica soluzione oppure se ci sarà un accordo per una diversa formula di pagamento.

Non è chiaro se il contratto che firmerà Morata con il Milan avrà una durata di 3 o 4 anni.

Morata al Milan, fissate le visite mediche

Prima della partenza per le vacanze Alvaro Morata sosterrà anche le visite mediche oltre a mettere la firma sul nuovo contratto: in base alle ultime indiscrezioni potrebbero essere mercoledì a Madrid e non a Milano.