Udinese-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si avvicina allo Scudetto della ‘seconda stella' ma sulla strada verso il tricolore numero 20 c'è Udinese. I nerazzurri di Simone Inzaghi scendono in campo al Bluenergy Stadium lunedì 8 aprile alle ore 20.45, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky; per un partita insidiosa visto che i friulani allenati da Gabriele Cioffi non sono matematicamente salvi e hanno bisogno di punti.

I nerazzurri, però, vogliono chiudere il prima possibile la pratica e dopo la vittoria in casa con l'Empoli vogliono proseguire la striscia di vittorie in trasferta in campionato. L'Udinese viene dal pareggio per 1-1 nello scontro diretto in casa del Sassuolo e ha fame di punti per provare a restare staccata dalla zona retrocessione, che dista solo 3 punti.

Dalla stagione 2013-2014 l'Inter ha un ruolino di marcia impressionante a Udine: sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. L'unica battuta d'arresto è quella dell'anno scorso, quando i ragazzi di Inzaghi persero 3-1: dopo il vantaggio di Barella su punizione ci fu la rimonta friulana con l'autogol di Skriniar e le reti di Bijol e Arslan.

Nell'Udinese mancherà Lucca per squalifica mentre Inzaghi avrà a disposizione sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram, a secco da qualche partita. Nella partita d'andata i nerazzurri vinsero per 4-0, era il 9 dicembre scorso, con diverse polemiche arbitrali per il rigore assegnato all'Inter.

Partita: Udinese-Inter

Dove: BluEnergy Stadium, Udine

Quando: lunedì 8 aprile 2024

Orario: 20.45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: 31ª giornata, Serie A

Dove vedere Udinese-Inter in diretta tv

Udinese-Inter si disputerà lunedì 8 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Udinese-Inter, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Udinese e Inter si potrà seguire tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

Cioffi con Success e Thauvin in avanti per provare a far male alla difesa dell'Inter. In mezzo al campo Payero, Lovric e Walace. Inzaghi con il tandem offensivo titolare, Lautaro-Thuram, e in mezzo al campo il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In porta dovrebbe esserci ancora Audero.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Lovric, Walace, Kamara; Thauvin; Success. Allenatore: Cioffi.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.