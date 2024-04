L’Inter batte anche l’Empoli: quanti punti servono ora per vincere matematicamente lo Scudetto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L‘Inter ha battuto l'Empoli per 2-0 e si avvicina sempre più allo Scudetto della "seconda stella". A decidere il posticipo dello stadio Meazza sono i gol di Dimarco e Sanchez, uno per tempo, che permettono ai nerazzurri di riportarsi nuovamente a 14 punti di distacco sul Milan, che ha staccato la Juventus al secondo posto.

Quanti punti servono ora alla squadra di Simone Inzaghi per vincere matematicamente lo Scudetto? Il Milan, primo inseguitore, può raggiungere massimo quota 89 e l’Inter con 14 punti arriverebbe a 90: servirebbero, quindi, 4 vittorie, per festeggiare lo scudetto con 5 turni d'anticipo indipendentemente dai risultati delle altre squadre. Questo permetterebbe all'Inter di festeggiare la seconda stella nel derby alla 33a giornata: a quel punto la squadra di Inzaghi andrebbe a +17 su quella di Pioli a 5 giornate dalla fine.

Nella giornata successiva, il calendario prevede lo scontro diretto Juventus-Milan: se non dovesse arrivare nel derby, ai nerazzurri servirebbe avere un vantaggio di 13 punti al termine di quel weekend. Qualora le cose non dovessero andare bene nei due turni precedenti, la festa tricolore potrebbe partire contro il Sassuolo in una data che fa parte della storia dell'Inter nel bene e nel male. Il 5 maggio ai nerazzurri servirebbe un vantaggio di 10 punti sulla seconda in classifica.

L'Inter è partita subito forte e nei primi minuti è arrivata subito la rete di Federico Dimarco. I nerazzurri si sono portati in vantaggio con il laterale della Nazionale che, su un cross dalla sinistra di Bastoni, dal limite gira al volo di sinistro e la piazza alla destra di Caprile. Cinque gol e sei assist per l'esterno nerazzurro in questa stagione.

La squadra di Simone Inzaghi ha provato a gestire il vantaggio e a colpire quando trovava lo spazio ma l'Empoli in qualche occasione si è portata in avanti e ha creato qualche pericolo alla retroguardia nerazzurra.

L'Inter nella ripresa è andata più volte vicina al raddoppio e l'ha trovato solo nella fase finale del match con Alexis Sanchez, che ha sfruttato un assist di Dumfries dalla destra: l'attaccante cileno si è ritrovato da solo, a porta vuota, e con la palla da dover solo depositare in rete.

Il tabellino di Inter-Empoli

RETI: 5′ Dimarco, 81′ Sanchez.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, A. Bastoni (77′ Dumfries); Darmian, Barella, Calhanoglu (69′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (69′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (77′ Sanchez). A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Sensi, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Bisseck. Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (82′ Cancellieri), Marin, S. Bastoni (73′ Fazzini), Pezzella (73′ Cacace); Zurkowski, Cambiaghi; Niang (82′ Destro). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cerri. Allenatore: Davide Nicola.

ARBITRO: Dionisi.