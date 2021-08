Dalla Spagna: “Mbappè, firma imminente con il Real Madrid, il Psg ha accettato l’offerta” I giornali spagnoli rilanciano la notizia: entro le prossime 24 massimo 48 ore Kylian Mbappé sarà un calciatore del Real Madrid. Il Psg ha accettato l’offerta da 180 milioni (bonus compresi) e la firma dell’attaccante francese è definita “imminente”. Il calciatore ha già salutato i compagni di squadra.

Imminente. È il termine che il quotidiano sportivo Marca utilizza associato alla parola firma, quella che Kylian Mbappé metterà in calce al contratto con il Real Madrid entro la chiusura della sessione estiva di mercato. As ribadisce il concetto e parla di "ore contate" per il buon esito della trattativa con il calciatore che il Paris Saint-Germain s'è rassegnato "a perdere". La volontà del giocatore, del resto, è stata chiara: ha sempre rifiutato ogni proposta di rinnovo (l'ultima, fino al 2026 e con stipendio da 25 milioni netti a stagione) attendendo che dalla Spagna affondassero il colpo.

L'offerta del Real accettata dal Paris Saint-Germain

E così è stato in un momento strategico considerata la scadenza contrattuale fissata a giugno 2022 e la possibilità – per il giocatore – di liberarsi addirittura a costo zero. Ecco perché, dopo il fuoco di sbarramento di Leonardo prima e del presidente Nasser Al-Khelaifi poi, l'ultima proposta dei blancos ha fatto breccia nella reticenza dei transalpini: sul piatto il rilancio è arrivato fino a 180 milioni di euro tra parte fissa (170) e bonus (10). Non c'è stata altra scelta né opportunità di far cambiare idea a Mbappé né di ottenere una somma maggiore, molto vicina ai 220 milioni di euro più volte ribaditi come congrui rispetto al valore attuale dell'attaccante.

Mbappè ha già salutato i compagni di squadra

Imminente è il termine che rimbalza dalla Francia alla Spagna e calendarizza alla giornata di venerdì, al massimo sabato, il momento cruciale. Mbappé continua ad allenarsi con il Paris Saint-Germain in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle società. Secondo le informazioni raccolte da Cuatro, infatti, l'attaccante ha già salutato i compagni nello spogliatoio e li ha informati che sta per mettere nero su bianco con le merengues. Il trasferimento potrebbe essere perfezionato nelle prossime 24 o 48 ore.