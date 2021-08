Il Real Madrid rilancia: 180 milioni per Mbappé. Il Psg: “Non cambiamo idea” La novità dell’ultima ora è costituita dalla nuova offerta del Real Madrid per Mbappé. Un rilancio caratterizzato da un ritocco delle cifre fino a un massimo di 180 milioni di euro così suddivisi: 170 di parte fissa più altri 10 variabili in bonus. La risposta dalla Francia non s’è fatta attendere: “La posizione del club è chiara. Non la cambieremo o lo ripeteremo”. Per meno di 220 milioni non tratta.

Il Real Madrid non molla la presa su Kylian Mbappé e spera che, entro il 31 agosto, cada la resistenza del Paris Saint-Germain. Finora il club francese – come ribadito dalle parole del direttore sportivo, Leonardo – ha fatto fuoco di sbarramento rispetto ai contatti che i blancos hanno avuto con il calciatore. Un atteggiamento "illegale, irrispettoso, inaccettabile", i termini utilizzati dalla dirigenza capitolina per definire la strategia delle merengues con la complicità del giocatore che ha sempre rifiutato ogni proposta di rinnovo. L'ultima in ordine di tempo prevedeva l'estensione dell'accordo fino al 2026 e un aumento d'ingaggio fino a 25 milioni di euro netti a stagione oltre ai bonus. E adesso che alla scadenza naturale del contratto manca un anno (2022) e da gennaio l'attaccante è libero di accordarsi con un altro club il Psg prova a non finire nell'angolo.

La novità dell'ultima ora è costituita dalla nuova offerta degli spagnoli. Un rilancio caratterizzato da un ritocco delle cifre fino a un massimo di 180 milioni di euro così suddivisi: 170 di parte fissa più altri 10 variabili in bonus. Un passo in avanti rispetto alla prima proposta ritenuta insufficiente di circa 160 milioni. La risposta dalla Francia non s'è fatta attendere, a darne una molto efficace e di semplice interpretazione è stato il presidente, Nasser Al Khelaifi che ai microfoni di BeIN Sports ha commentato l'accordo di Kylian Mbappé con il Real Madrid usando toni molto decisi: "Sono stato molto chiaro, siamo stati molto chiari. La posizione del club è chiara. Non la cambieremo o lo ripeteremo".

Qual è la posizione del Psg? L'ha enunciata Leonardo quando ha parlato di somma ritenuta adeguata, soddisfacente rispetto al valore attuale del calciatore alzando l'asticella fino all'importo di 220 milioni di euro. Un introito che permetterebbe alla società di rientrare pienamente dell'investimento fatto nel 2017 quando il Monaco accettò la formula del prestito con diritto di riscatto e 145 milioni di euro, salvo riservarsi di incassarne altri 35 in caso di futura rivendita a patto che cessioni o rinnovo avvengano prima della scadenza naturale del contratto.