Cerimonia di chiusura Olimpiadi invernali oggi in diretta: orario TV e canale Rai, l’Italia sfila con Lollobrigida portabandiera

Oggi l'ultima giornata delle Olimpiadi invernali a Pechino 2022 con l'assegnazione delle ultime medaglie e la cerimonia di chiusura in diretta TV sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Si chiudono i Giochi Olimpici invernali 2022: l'ultima gara sarà la 30 km con partenza in linea dello sci di fondo femminile. Alle ore 13 ci sarà la cerimonia conclusiva con Francesca Lollobrigida che sarà portabandiera dell'Italia e Arianna Fontana che invece rappresenterà l'Europa come portabandiera del CIO. Dopo che saranno assegnate anche le ultime medaglie sarà definito il medagliere finale di questa rassegna a Cinque Cerchi che chiuderà i battenti con la cerimonia di chiusura trasmessa in diretta TV in chiaro sulla RAI e su Eurosport e in streaming su Raiplay e Discovery+. Pechino cederà dunque così il testimone a Milano e Cortina che ospiteranno la prossima edizione delle Olimpiadi Invernali del 2026.

