Perchè la Russia alle Olimpiadi si chiama ROC: il significato La Russia è stata bandita dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 e da quelle Invernali del 2022, ma anche tutti i campionati del mondo fino al 16 dicembre 2022. La Wada, l’Agenzia antidoping Mondiale, aveva inizialmente escluso per quattro anni da Olimpiadi e Mondiali la Russia e gli atleti russi. Poi dopo il ricorso al TAS è stato stabilito che gli atleti possono gareggiare alle Olimpiadi o ai Mondiali come atleti neutrali. Gli atleti russi alle Olimpiadi fanno parte del team ROC, Russian Olympic Committee, e non possono usare l’inno e bandiera russa.

A cura di Alessio Morra

Alle Olimpiadi la Russia ufficialmente non c'è. Perché gli atleti russi gareggiano senza bandiera e in caso di vittoria non potranno sentire nemmeno le note dell'inno nazionale. Gli atleti russi disputano le Olimpiadi di Tokyo ufficialmente con la squadra del ROC, che sta per Russian Olympic Committee. Una sorta di compromesso. Perché la Russia non può partecipare a Olimpiadi e Mondiali dopo aver ricevuto una squalifica pesante della Wada che nel dicembre 2019 dopo aver esaminato una serie di rapporti ha stabilito che esiste un sistema di ‘doping di stato', ma successivamente è stato deciso di non penalizzare troppo gli atleti puliti ed è stato deciso così di farli partecipare ma non sotto i colori della Russia.

Roc alle Olimpiadi, perché il team della Russia si chiama così

Il 9 dicembre 2019 la Wada (l'Agenzia Mondiale Antidoping) squalifica la Russia, che è colpevole di aver creato un sistema criminale di ‘doping di stato', e che, prove alla mano, ha coinvolto oltre mille atleti tra il 2012 e il 2015. Poi tra il 2016 e 2018 la Russia ha manomesso e nascosto le prove i dati all'interno del sistema informatico del laboratorio di Mosca. Per questo è arrivata una durissima squalifica di quattro anni per la Russia. Ma un anno dopo, il 17 dicembre 2020 il Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport ha accolto in parte il ricorso della Rusada, l'Agenzia Antidoping russa, e ha ridotto la squalifica che scadrà il 16 dicembre 2022. Ciò significa che la Russia materialmente non partecipa alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e non potrà farlo ai Giochi Invernali di Pechino 2022. Gli atleti però in un certo senso hanno vinto. Perché possono gareggiare in qualsiasi manifestazione, anche se dovranno rinunciare a bandiera e inno.

La bandiera e l'inno del ROC alle Olimpiadi

Gli atleti russi vengono definiti ‘neutrali' ma non possono concorrere con la bandiera russa e non potrà essere suonato nemmeno l'inno nazionale in caso di vittoria o prima degli incontri a squadre. La bandiera che rappresenta gli atleti russi alle Olimpiadi è quella del Comitato Olimpico Russo e non quella della Federazione Russa. Mentre al posto dell'inno nazionale della Federazione russa risuonerà un frammento del Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Cajkovskij. Così sarà anche nella prossima edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, e anche per i prossimi Mondiali di calcio, basket, pallavolo e pallanuoto.