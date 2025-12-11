Tra le 15 squadre ormai qualificate per il prossimo turno di Champions ci sono anche due italiane

Dopo 6 giornate di Champions League, si delineano le gerarchie per il passaggio del turno. 15 squadre sono oramai sicure dei playoff, con il classico all-in inglese. Ma l’Italia c’è: Atalanta e Inter già ai sedicesimi, Juventus ad un passo dalla matematica certezza dei playoff così come il Napoli, con ottime chance di proseguire il cammino.

La Juve festeggia la vittoria col Pafos: ha il 98% di andare ai playoff

Per la conclusione della prima fase di Champions League, a Girone unico stanno per arrivare le sentenze del campo: si è concluso il 6° turno e così si è delineata una nuova classifica che mostra le gerarchie sempre più evidenti. Nessun verdetto ma solo proiezioni, che però hanno un valore intrinseco enorme. Tra le migliori 15, la solita abbuffata Premier, con tutte e sei le squadre certe del passaggio al 2° turno. Ma anche molta Italia: Inter e Atalanta sicure della seconda fase, Juventus subito dietro (col 98% di andare ai sedicesimi) grazie ai tre punti col Pafos. Più in ritardo il Napoli dopo il KO col Benfica ma ottime chance (all'80% per i playoff) anche per Conte.

A dare i primi verdetti con proiezioni praticamente esatte, le simulazioni dei vari cervelloni di fronte ad una classifica rivoluzionata dagli ultimi risultati. Semplici calcoli, attraverso algoritmi e valutazioni, ma pur sempre una mappa dettagliata di ciò che ci aspetta per la seconda fase della nuova Champions: se la Fase a Girone unico si concludesse oggi, non ci sarebbero grandi sorprese con tutte le big inserite nei primi 24 posti a disposizione fra playoff e ottavi di finale, e con tutte le italiane presenti all'appello.

Le percentuali dopo 6 turni di Champions: l’Inghilterra la fa da padrona, ma l’Italia è a un passo dall’all–in per i playoff

Atalanta delle meraviglie: il sogno nelle prime 8 può diventare realtà

Al momento, chi sta meglio nel nostro calcio, indossa i colori nerazzurri. Atalanta, a quota 13 e Inter, che segue a 12, viste le ultime combinazioni, sono oramai certe di aver già tagliato il traguardo dei playoff: la squadra di Palladino, forte del prezioso successo sul Chelsea, ha di fronte solo altre quattro squadre e anche ottime chance di provare il colpo grosso di mantenere una posizione di prestigio giocandosi le proprie chance per strappare un posto al sole con gli ottavi diretti: decisiva in questo senso il prossimo impegno, a Bergamo, contro gli spagnoli dell'Athletic Bilbao del 21 gennaio, per poi concludere in casa dell'Union SG, probabilmente già condannato all'eliminazione diretta.

L’esultanza dell’Atalanta di Palladino in Champions: domato il Chelsea, è al 61% di andare agli ottavi

L'Inter vive di rendita: già qualificata ai 16mi, per gli ottavi serve un'impresa

L'Inter di Chivu, al momento in sesta posizione – comandando il plotoncino delle 4 squadre a 12 punti per la miglior differenza reti – non se la cava peggio malgrado le due dolorosissime sconfitte rimediate all'ultimo istante contro l'Atletico Madrid al Metropolitano e poi con il Liverpool a San Siro: le 4 vittorie consecutive nelle prime 4 giornate hanno permesso di evitare patemi d'animo garantendosi un posto nei playoff anche se tutto proseguisse per il verso peggiore. Ad attendere i nerazzurri ci saranno altre due partite da cardiopalma, contro l'Arsenal in casa e poi la trasferta a Dortmund.

Le proteste dell’Inter per il rigore al 90’ con cui il Liverpool ha sbancato San Siro. Ma i playoff restano certi al 100%

Juventus e Napoli: addio ottavi ma il pass per i playoff è oramai a un passo

La Juventus, che si scrolla da dosso la minicrisi intravista per i mormorii dello JStadium contro il piccolo Pafos, domato nel secondo tempo, è sicura dei 16mi ma gli ottavi diretti rischiano di restare una chimera: 9 punti sono pochini, anche se la classifica resta cortissima per sperare nell'ultima rimonta (contro il Benfica in casa e a Monaco). E il Napoli di Conte? Il KO contro Mourinho brucia tantissimo ed è stato determinante per salutare, conti alla mano, un posto nelle prime otto: 7 punti con un -5 in differenza reti non permettono ai Campioni d'Italia di sperarci, ma resta più che reale l'accesso ai sedicesimi con la trasferta a Copenhagen e l'ultimo impegno al Maradona contro il Chelsea.

La delusione di Conte: Napoli sconfitto dal Benfica di Mourinho. Addio ottavi ma è al 80% per prendersi i sedicesimi

La situazione in Champions delle altre big: Arsenal già agli ottavi, bene Bayern, PSG e City

Oltrepassando le Alpi, dai primi 6 turni di Champions League viene confermata la supremazia inglese: tutte e sei le squadre di Premier sono praticamente certe dei 16mi di finale, con l'Arsenal che veleggia imbattuto in prima posizione a quota 18 e che può già brindare ad un posto nelle prime 8, seguita da un Manchester City ringalluzzito dal successo al Bernabeu contro il Real Madrid. La squadra di Alonso, insieme ad Atletico e Barcellona è in ritardo ma sta lottando per una finestra tra le prime otto. Conferme anche dalla Germania col solito inossidabile Bayern; sereni anche i campioni in carica del PSG così come le altre francesi Marsiglia e Monaco ad un passo dai sedicesimi.