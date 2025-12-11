Buona notizia per il Napoli in Champions League, la qualificazione è più vicina: cosa è successo

Il Napoli torna da Lisbona con una sconfitta che interrompe la striscia di cinque risultati positivi post Bologna, ma che fa meno male rispetto ad altri stop di questo inizio di stagione. L'analisi del match è abbastanza semplice, Antonio Conte l'ha evidenziata nel dopo partita: il Benfica ne aveva di più fin dall'inizio rispetto a un Napoli apparso scarico di energie e brillantezza, in conseguenza delle tante assenze che hanno portato a spremere la rosa residua. Lo 0-2 dell'Estadio da Luz va tuttavia contestualizzato allargando lo sguardo al quadro generale del girone unico della Champions League e qua arrivano paradossalmente le buone notizie per il Napoli: la qualificazione ai sedicesimi (o playoff che dir si voglia) è infatti più vicina, in base ai modelli predittivi aggiornati dopo la sesta giornata.

L’espressione avvilita di Antonio Conte a Lisbona: il suo Napoli ha perso 2–0, ma è ancora in corsa per qualificarsi ai playoff di Champions

Con 10 punti la qualificazione ai sedicesimi di Champions League sarà sicura: al Napoli ne mancano 3

Se prima di questo turno il punteggio minimo atteso per entrare nelle prime 24 squadre (sulle 36 partecipanti) era di 11 punti, adesso in base alle nuove previsioni aggiornate basteranno 10 punti per passare alla fase a eliminazione diretta della Champions. Questo significa che se prima di Benfica-Napoli gli azzurri sarebbero stati al sicuro con un pareggio e una vittoria nelle ultime tre gare, avendo 7 punti e dovendo arrivare agli 11 che erano richiesti, adesso è sufficiente solo un successo nelle ultime due partite per toccare quota 10 e classificarsi tra le posizioni 16 e 24.

Il calendario del Napoli, le ultime due giornate della fase campionato: Copenaghen in trasferta e Chelsea in casa

Il conto è presto fatto, il Napoli giocherà a Copenaghen il 20 gennaio e poi ospiterà il Chelsea al Maradona il 28 gennaio: potrebbe dunque già chiudere il discorso in Danimarca, ma se anche dovesse andare male in quella occasione, avrebbe ancora il suo destino nelle proprie mani, battendo i Blues nell'ultima giornata della League Phase. Addirittura nelle migliaia di simulazioni fatte, ha qualche percentuale di probabilità anche lo scenario in cui si passerebbe ai sedicesimi con soli 9 punti, il che significa che alla squadra di Conte basterebbero due pareggi.

Ovviamente il Napoli – cui ora viene dato l'80% di chance di qualificarsi – si classificherebbe nelle ultime posizioni buone per superare la fase campionato (16-24), il che avrebbe come conseguenza che i partenopei giocherebbero fuori casa la gara di ritorno dei playoff. Un piccolo svantaggio per il quale Conte firmerebbe volentieri in questo momento.