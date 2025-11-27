Le previsioni aggiornate sulle italiane in Champions: la classifica finale di Inter, Juve e Napoli

A tre giornate dalla fine della fase campionato della Champions League, i modelli predittivi circa il suo esito conclusivo diventano sempre più affidabili: ecco la classifica completa e come si piazzerebbero le quattro squadre italiane, i punti finali di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta.

Con le partite di mercoledì è andata in archivio la quinta giornata del girone unico di Champions League, che ha visto tre vittorie delle squadre italiane (Juventus in trasferta col Bodo/Glimt, Napoli in casa col Qarabag, Atalanta di goleada a Francoforte) e la sconfitta beffarda dell'Inter in casa dell'Atletico Madrid. Quando mancano tre giornate alla fine della "league phase", la classifica già ha assunto una fisionomia delineata, con le big europee a occupare le prime posizioni: Arsenal primo a punteggio pieno con 15 punti, davanti a quattro formazioni a 12 punti (PSG, Bayern, Inter e Real Madrid). Oltre ai nerazzurri, bene anche l'Atalanta, decima con 10 punti, mentre dovranno soffrire fino alla fine Napoli e Juventus, rispettivamente 20simo e 22sima con 7 e 6 punti.

Lautaro Martinez impegnato a Madrid contro l’Atletico: dolorosa sconfitta per i nerazzurri

La classifica finale della fase campionato della Champions League secondo migliaia di simulazioni: Inter agli ottavi diretti

Con l'avanzare della fase campionato, i modelli predittivi circa il suo esito conclusivo diventano sempre più affidabili: il supercomputer Opta ha stilato la classifica finale delle 36 formazioni, simulando le partite rimanenti della competizione migliaia di volte. Quello che balza subito agli occhi è l'altissima probabilità che le prime otto posizioni del girone siano già quasi del tutto cristallizzate, con la conseguenza che l'Inter sarebbe dentro (quinta, con 15,93 expected points). Secondo la previsione Opta, le formazioni qualificate direttamente agli ottavi sarebbero, in ordine di classifica prevista: Arsenal, Bayern Monaco, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City, Borussia Dortmund. L'unica variazione rispetto alle otto che sono dentro adesso, sarebbe il City che farebbe scalare fuori lo Sporting (attualmente ottavo).

Le posizioni dalla 9 alla 16: Atalanta nona, ritorno dei playoff in casa

L'Atalanta finirebbe invece ai playoff, col vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa: la squadra appena rilanciatasi con l'arrivo di Palladino in panchina è data da Opta come nona nella classifica finale, dunque prima esclusa dagli ottavi diretti (14,21 expected points contro i 15,09 del Dortmund appena sopra). Alle spalle degli orobici, le formazioni che completano le posizioni 9-16 sarebbero Atletico Madrid, Liverpool, Barcellona, Sporting, Bayer Leverkusen, Tottenham e Newcastle.

La Juventus ha ottenuto una vittoria pesantissima nel gelo norvegese contro il Bodo/Glimt

Come finirebbero Napoli e Juventus: entrambe qualificate ai playoff intorno al 20simo posto

Quanto a Napoli e Juventus, la loro posizione finale al termine della fase campionato non sarebbe molto diversa da quella attuale, dunque – pur con difficoltà – sarebbero qualificate per i playoff (ovvero i sedicesimi) della Champions League: i campioni d'Italia chiuderebbero al 19simo posto (11,27 xpts), i bianconeri subito dietro, al 20simo (10,97 xpts). Per entrambe dunque il match di ritorno dei playoff sarebbe da giocare in trasferta.

Il Napoli si è rimesso in carreggiata battendo il Qarabag al Maradona

Il quadro delle squadre qualificate tra le posizioni 17 e 24 sarebbe completato da Galatasaray, PSV, Qarabag, Union Saint-Gilloise, Marsiglia e Monaco. Prime delle escluse dalla fase a eliminazione diretta, secondo la previsione Opta, sarebbero Pafos, Brugge, Francoforte e Athletic.