Il Napoli torna a vincere in Champions League: doppietta di McTominay, Qarabag battuto 2-0

Il Napoli torna a vincere in Champions League. La squadra di Conte si è imposta in casa per 2-0 sul Qarabag. Scott McTominay ha segnato due gol. Il Napoli sale a 7 punti.
A cura di Alessio Morra
Il Napoli ritrova il successo in Champions League e si rilancia nella fase a campionato. La squadra di Antonio Conte al Maradona, nel quinto anniversario della morte di Diego, batte 2-0 il Qarabag e sale a quota 7 punti. L'incontro è stato deciso da una doppietta di Scott McTominay. Neres tra i migliori. Hojlund ha fallito un calcio di rigore.

Neres a un passo da un gol strepitoso

Il Qarabag parte forte, primi minuti di forte pressione e di predominio territoriale, al 6′ il primo tiro in porta. Il Napoli prova a farsi vedere con Lang, che è quello più pimpante insieme a Neres. Pian piano la squadra campione d'Italia alza i giri del motore. Non crea tanto, ma si fa sentire. Gli ultimi dieci minuti sono i migliori. Neres prova il gol dell'anno. Il brasiliano riceve un pallone fantastico da Lang e cerca una sforbiciata fantastica, il tocco è favoloso, Kochalski vola e gli nega il gol. L'1-0 sembra a un passo poco dopo quando Di Lorenzo riesce a cogliere di sorpresa la difesa azera ma davanti al portiere scivola.

Hojlund sbaglia un rigore

A inizio ripresa il Napoli continua a spingere. McTominay tira e colpisce in pieno Medina, che resta a terra e fa spaventare tutti, sembra svenuto. Quando si ricomincia il Napoli riprende ad attaccare e ha la chance di passare in vantaggio quando l'arbitro Marciniak fischia un calcio di rigore, che Hojlund si fa parare da Kochalski, che diventa protagonista assoluto della partita.

Doppietta McTominay

Conte manda in campo Politano per Beukema e cambia modulo, 4-2-4. Tempo due minuti e arriva il gol dell'1-0. Il meritato vantaggio lo firma McTominay che colpisce di testa da due passi dopo una respinta del portiere Kochalski. Il Napoli non fa prigionieri, vuole il raddoppio per chiudere i conti. McTominay e Hojlund hanno una chance a testa nell'arco di un minuto. Poi Neres colpisce in pieno la traversa con un pallonetto delizioso, prima del raddoppio di McTominay che fa una rovesciata e sfrutta anche una deviazione per il 2-0. Quarto gol in Champions per lo scozzese. Il finale non è di pura accademia, ma il Napoli cerca di rischiare il meno possibile. Sono tre punti pesantissimi. Il Napoli sale a quota 7 punti.

