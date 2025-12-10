Conte dopo il ko in Champions del Napoli: “Siamo arrivati cotti, il Benfica ha meritato”

Il Napoli è stato sconfitto per 2-0 dal Benfica, e ora si è complicato tremendamente il cammino in Champions League. Antonio Conte dopo la partita ha analizzato l’incontro.

Il Napoli è caduto pure a Lisbona. Tre partite in trasferta e tre sconfitte in Champions League. Dopo i ko con Manchester City e PSV Eindhoven è arrivato il 2-0 del Benfica. Per i partenopei è un duro colpo, per la classifica della fase a campionato. Al termine dell'incontro Antonio Conte ha analizzato l'incontro soffermandosi in particolare sullo stato fisico e mentale dei suoi calciatori che non hanno avuto le energie necessarie per controbattere un arrembante Benfica.

"Sapevo che avevamo speso tanto sia a livello fisico che mentale"

Il tecnico partenopeo si è presentato ai microfoni di Prime Video, dove ha analizzato l'incontro ribadendo il cammino delle ultime settimane, della serie di partite, una via l'altra, e della rosa corta, a causa degli infortuni: "La partita era sicuramente dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi. Inevitabile accusare qualcosa, venivamo da una partita giocata domenica sera, abbiamo viaggiato. Il Benfica ha giocato venerdì. Ma questo dobbiamo metterlo in preventivo, perché nella situazione in cui ci troviamo ci sta. Sapevo che comunque avevamo speso tanto sia a livello fisico che mentale. Ma non abbiamo altre situazioni. Qualcuno era stanco oggi, si vedeva. Non c'è possibilità di fare rotazioni particolari. Ho detto loro: ‘Cerchiamo di recuperare' e poi ci prepariamo per la partita di Udine".

Il Napoli non è stato quasi mai pericoloso verso la porta di Trubin.

"Il Benfica ha meritato, siamo arrivati cotti"

Poi dopo aver reso merito alla squadra di Mourinho: "I ragazzi ci hanno provato, ma hanno meritato loro", Conte ha parlato della situazione degli infortunati e chiudendo il discorsi ha ribadito che il suo Napoli è arrivato stanco, in difficoltà a questa partita: "Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka e presto tornerà Gutierrez. Lukaku non sappiamo quando sarà a disposizione. La mia preoccupazione è rappresentata da fare qualche colpo a vuoto, come questa di oggi, siamo arrivati un po' cotti a questa partita con il Benfica".

Leggi anche Un brutto Napoli perde con il Benfica: adesso il percorso in Champions diventa durissimo

Con i gol di RIos e Barreiro il Benfica ha battuto 2–0 il Napoli.

"Siamo stati lunghi e non abbiamo trovato linee di passaggio"

Conte ha parlato poi degli errori della sua squadra alla quale, comunque non rimprovera nulla, perché ogni giocatore ha dato tutto: "Sicuramente non essere brillante a livello fisico e a livello mentale di porta a fare delle scelte sbagliate, anche nella qualità di giocata. All'inizio abbiamo faticato a fare questo. Abbiamo commesso degli errori nonostante sapevamo che loro avrebbero avuto quest'approccio, nonostante le difficoltà del campo. Subito abbiamo subito un'azione che ha sorpreso la difesa e questa ci ha tolto un po' di certezze, ci ha spaventato. Eravamo molto lunghi e certe linee di passaggio non le abbiamo trovate".