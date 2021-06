Carlos Tevez ha deciso di lasciare il Boca Juniors e al momento anche il calcio giocato. Una decisione definitiva, che l'Apache ex Juventus ha ufficializzato in un'attesissima conferenza stampa. L'attaccante classe 1984 ha sentito il bisogno, di mettere il pallone da parte, per godersi anche la sua famiglia dimostrandosi molto scosso anche per la recente morte del padre. Una scelta che ha definito "triste", ma inevitabile.

Davanti ai microfoni della stampa, Carlos Tevez ha spiegato i motivi che lo hanno portato a decidere di lasciare il suo Boca Juniors. In una lettera la grande gloria xeneize, ha dichiarato di aver dato tutto quello che poteva dare alla squadra: "Pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato, ma voglio dirvi che non continuerò. Non è un addio ma un arrivederci, e sarò sempre presente per i tifosi, come Carlitos del popolo. Ho dato tutto e non posso dare più nulla, per questo sono felice. Il Boca è il miglior club del mondo: i miei fratelli, mia madre, mia moglie e i miei figli sono del Boca. E non posso mentire a loro o ai fan".

Una scelta sofferta ma legata anche alla necessità di essere più vicino alla famiglia, dopo tanti anni di attività e in giro per il mondo: "Questo è il momento. Non ho Non ho nemmeno avuto il tempo di piangere mio padre, perché dopo una settimana ho dovuto giocare. Non è normale, Ho bisogno di stare con mia madre, ho bisogno di essere un figlio, tre mesi fa il mio il vecchio ci ha lasciato. Sono il migliore del mondo. Poi non so cosa farò del mio futuro, voglio solo essere un padre, un marito, voglio essere un figlio e un fratello".

Quale sarà il suo futuro? Tevez che ha ripercorso alcuni dei momenti più belli della sua recente carriera ha aperto al ritiro: "Non c'è niente di più bello dei ricordi con il club: "L'ultima ovazione a Maradona su un campo, l'ultima volta che il mio vecchio mi ha visto giocare a pallone e io ero campione, l'ultima volta che ho visto mio padre piangere di gioia. Non ho bisogno di altro per essere felice. Ora la mia famiglia ha bisogno di me e io ci sarò per loro. Oggi vi dico che mi ritiro, ma magari tra tre mesi mi alzerò e vorrò giocare, non al Boca perché non sarò al 120%".