Svizzera-Turchia è la partita valida per la terza ed ultima giornata del girone A degli Europei. Il match in programma oggi, domenica 20 giugno alle ore 18, in contemporanea con Italia-Galles permetterà di definire la classifica finale del raggruppamento e chi si qualificherà per gli ottavi di finale. La Svizzera reduce dalla sconfitta contro l'Italia ha un solo punto in classifica dopo il pareggio con il Galles all'esordio. La Turchia invece dopo il doppio ko con gli azzurri di Mancini nella prima giornata e con il Galles nella seconda, è l'ultima del girone con zero punti. Entrambe le formazioni hanno bisogno di una vittoria con un ampio numero di gol di scarto per sperare di qualificarsi tra le migliori terze e passare agli ottavi. La sfida tra la squadra di Petkovic e quella di Gunes si giocherà all'Olympic Stadium di Baku, in Azerbaigian, e non sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai, ma in esclusiva su Sky. Svizzera con il solito trio Embolo, Shaqiri, Seferovic, mentre la Turchia punta su Calhanoglu e Under a sostegno di Yilmaz.

Partita: Svizzera-Turchia

Giorno: domenica 20 giugno 2021

Orario: 18.00

Dove si gioca: Olympic Stadium di Baku

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go

Competizione: Euro 2020, 3ª giornata Girone A

Europei 2021, dove vedere Svizzera-Turchia in TV su Sky

Svizzera-Turchia non sarà visibile in TV in chiaro, ma in esclusiva su Sky. Il match tra la formazione di Petkovic e quella di Gunes, in programma alle 18, sarà visibile per gli abbonati sul canale Sky Sport 253 e non sarà dunque trasmesso sulla Rai, al contrario dell'altra gara in programma in contemporanea tra Italia e Galles.

Svizzera-Turchia dove vederla in streaming

Il match tra la Svizzera e la Turchia si potrà vedere in streaming sull'applicazione Sky Go. Un servizio questo riservato agli abbonati Sky che avranno così l'opportunità di seguire il match su dispositivi portatili e computer. Possibile anche acquistare il singolo biglietto del match sul servizio live on demand di Now Tv.

Le probabili formazioni di Svizzera-Turchia agli Europei

Le probabili formazioni di Svizzera-Turchia non prevedono particolari novità rispetto ai match precedenti. Petkovic per l'ultima sfida del girone A sembra intenzionato ad insistere sul 3-4-2-1 con il tandem Embolo-Shaqiri alle spalle di Seferovic. Turchia con il 4-1-4-1 con Calhanoglu e Under a provare ad innescare Yilmaz. Verso la panchina Yacizi. Ecco le probabili formazioni:

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Akanji, Schar, Elvedi; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct. Petkovic.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Ayhan, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Under, Calhanoglu; Yilmaz. Ct: Gunes

Dove si gioca la partita

La partita tra Svizzera e Turchia si giocherà a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Il match si disputerà nello Stadio Olimpico di Baku, che ha già ospitato due match degli Europei 2021, ovvero Galles-Svizzera e Turchia-Galles. Per l'occasione l'impianto, che ospiterà la sua terza e ultima partita di Euro 2020 sarà a capienza ridotta e ospiterà circa 19mila tifosi.

Euro 2020, Svizzera e Turchia nel girone A

Svizzera-Turchia si giocherà dunque in contemporanea con Italia-Galles. Le due partite chiudono il girone A degli Europei. L'Italia a punteggio pieno a quota 6 è matematicamente qualificata e si giocherà il primato contro Bale e compagni che hanno 4 punti. La Svizzera ha 1 punto, mentre la Turchia fanalino di coda è a zero. Gli elvetici dovranno puntare a vincere con più gol di differenza reti, e sperare in una sconfitta del Galles contro gli azzurri, con un passivo di reti importante. In questo modo potrebbero conquistare il secondo posto o sperare, in caso invece di differenza reti peggiore rispetto al Galles di rientrare tra le migliori quattro terze. La Turchia è fuori dai giochi per primo e secondo posto: avrà bisogno di una vittoria contro la Svizzera con all'attivo tanti gol per sperare di rientrare tra le migliori terze.