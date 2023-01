Supercoppa Italiana Milan-Inter, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita La finale di Supercoppa italiana 2023 Milan-Inter si gioca domani, mercoledì 18 gennaio, alle ore 20 nello Stadio dell’Università King Saud di Riyad, in Arabia Saudita. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su Canale 5. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Inzaghi.

Milan e Inter si affrontano nella finale di Supercoppa italiana 2023, trasmessa in tv e in streaming su Canale 5.

Il Milan, vincitore dello scudetto, e l'Inter, campione in carica in Coppa Italia, si sfidano domani sera per la finale di Supercoppa Italiana 2023. La partita si gioca domani sera, mercoledì, 18 gennaio, alle ore 20 italiane allo Stadio dell’Università King Saud di Riyad, Arabia Saudita e sarà trasmessa in chiaro, in diretta Tv e in streaming su Canale 5. Ad arbitrare la sfida ci sarà Maresca.

In palio c'è molto di più del primo titolo della stagione, il derby di Supercoppa tra Milan e Inter cade in un momento particolare della stagione considerato il trend di rendimento in campionato e la delusione per i risultati che hanno portato rossoneri e nerazzurri a -9 e a-10 dal Napoli capolista. È l'ultima edizione del trofeo che si disputa in Arabia Saudita, come da accordi commerciali che risalgono al 2018 siglati tra la Lega Calcio, il ministero dello Sport del Paese arabo e la Sela Sport che si occupa dell'evento.

Le ultime news sulle probabili formazioni di Milan e Inter. Rispetto alla gara di Lecce, il Milan recupera Tonali (al rientro dalla squalifica), può contare anche su Origi e Kjaer, metre si prova il recupero di Rebic. Tra le fila dell'Inter Handanovic e Brozovic sono fuori, come annunciato dallo stesso Inzaghi dopo la sfida col Verona. A centrocampo torna Barella. Da verificare le condizioni di Dumfries e Lukaku, ma Darmian e Dzeko sono favoriti. L'ultimo precedente nel derby c'è stato in Serie A il 3 settembre scorso e vide prevalere la squadra di Pioli per 3-2.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Partita: Milan-Inter

Dove si gioca: Stadio dell’Università King Saud

Quando si gioca: mercoledì 18 gennaio 2023

Orario: 20.00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Sportmediaset, Mediaset Infinity

Competizione: Supercoppa Italiana 2023

Dove vedere Milan-Inter di Supercoppa italiana 2023 in diretta TV

La finale di Supercoppa italiana sarà trasmessa in diretta Tv e in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 20.00. La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani che avrà al proprio fianco per il commento tecnico Massimo Paganin. Mediaset seguirà l'evento e la copertura dei servizi completando la squadra di giornalisti con gli inviati Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Milan-Inter dove vederla in streaming

La diretta streaming della Supercoppa italiana 2023 tra Milan e Inter sarà visibile anche sul sito di Sportmediaset oppure su Mediaset Infinity (sia attraverso sito sia app). Nell'uno e nell'altro caso il match sarà trasmesso gratis e senza abbonamento.

Supercoppa italiana 2023, le probabili formazioni di Milan-Inter

Quali sono le scelte di Pioli e Inzaghi per la finale di Supercoppa italiana? Il Milan conferma tra i pali Tatarusanu. Difesa imperniata sulla coppia Kalulu–Tomori con Theo Hernandez e Calabria sulle corsie laterali. Bennacer e Tonali agiranno nel cuore della mediana, un po' più avanti ci sarà il tridente formato da Brahim Diaz, Saelemaekers e Leao per supportare in attacco Giroud.

L’Inter sarà con ogni probabilità identica a quella che ha battuto il Verona in campionato. Onana tra i pali. Difesa formata dada Skriniar, Acerbi e Bastoni. Centrocampo imperniato su Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian e Dimarco. In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Precedenti e statistiche di Milan e Inter in Supercoppa italiana

La statistica racconta che sono 12 le gare (tutte in Serie A) che hanno visto Maresca arbitrare il Milan: 6 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Sono 11 i match nei quali ha diretto l'Inter per un totale di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Le sue esperienze con rossoneri e nerazzurri hanno lasciato spesso strascichi polemici per episodi che hanno scontentato e sollevato proteste di rossoneri e nerazzurri. L'espulsione di Ibrahimovic per insulti mai pronunciati in un Parma-Milan del 2021 e, ancora, la gestione errata di episodi chiave in Roma-Milan (2021) che gli cosò un lungo periodo di stop. Quanto a contestazioni, non è da meno l'Inter: il 23 gennaio di 2 anni fa Antonio Conte (allora sulla panchina nerazzurra) affrontò il direttore di gara urlandogli "sei sempre tu, sempre tu Maresca!". Perché ce l'aveva con lui? Per la mancata espulsione di Arslan dell'Udinese nel primo tempo e per il rosso al 90° inflitto allo stesso allenatore che si lamentava di un tempo di recupero a suo dire insufficiente.

Chi ha vinto più Supercoppe tra Milan e Inter. L'Inter di Simone Inzaghi è stata l'ultima squadra a vincere la Supercoppa italiana: un anno fa batteva la Juventus per 2-1 in rimonta con reti di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. L'ultimo successo del Milan risale a 12 anni fa, proprio contro i nerazzurri nel 2011: a Pechino i rossoneri, allora allenati da Massimiliano Allegri, vinsero per 2-1 sulla squadra di Gasperini. Nel conteggio generale di trofei messi in bacheca sono in vantaggio i rossoneri rispetto ai nerazzurri (7-6) ma nell'Albo d'oro è la Juventus ad averne conquistati di più (9).