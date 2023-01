Cosa succede nella Supercoppa Italiana Milan-Inter in caso di pareggio: supplementari e rigori, il regolamento Il regolamento previsto in Supercoppa Italiana per la sfida tra Milan-Inter. Cosa prevede in caso di pareggio tra le due squadre durante i 90 minuti regolamentari.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il regolamento della Supercoppa italiana 2023: cosa succede in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari? Al King Fahd International Stadium di Riyadh, il Milan e l'Inter si affrontano nella finale della Supercoppa italiana. I nerazzurri, detentori del trofeo e vincitori della Coppa Italia nella passata stagione, affronteranno i rossoneri in Arabia Saudita dove si assegnerà dunque la 35esima edizione del titolo. Una sfida che torna a disputarsi in Arabia dopo le edizioni 2018/19 e 2019/20: è la dodicesima volta che la Supercoppa verrà giocata al di fuori dell'Italia. Un derby atipico dunque ma che assegnerà il primo trofeo della stagione in Italia.

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo un inizio di 2023 a dir poco negativo. Il pareggio in rimonta subito contro la Roma senza dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia a seguito dell'impresa del Torino a San Siro capace di vincere con un uomo in meno, pesano come un macigno. A Pioli il compito di risollevare un ambiente fortemente scosso dagli ultimi risultati negativi e una squadra che sembra essere lontana parente di quella ammirata la passata stagione e a tratti nella prima parte di quella attuale. Vediamo dunque come funziona, dal punto di vista del regolamento, la Supercoppa Italiana. Soprattutto in caso di pareggio durante i 90 minuti.

Cosa succede in caso di pareggio nella Supercoppa italiana tra Milan e Inter

Dal punto di vista del regolamento, anche in Supercoppa Italiana vale lo stesso principio della Serie A. Come nei match di campionato infatti, in caso di parità al termine dei 90 minuti canonici, l'arbitro darà il via alla disputa dei due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà poi ai calci di rigore come normalmente accade già nella maggior parte delle competizioni in Italia e in generale in Europa.

Cosa prevede il regolamento sulle sostituzioni

Cambia poco anche dal punto di vista delle sostituzioni che per ogni squadra saranno cinque complessive utilizzando tre differenti slot, oltre all'intervallo. Solo nel caso in cui il match dovesse prolungarsi fino ai tempi supplementari sarà consentito un quarto slot per effettuare sostituzioni, oltre alla possibilità di effettuarle prima dell'inizio del primo e del secondo tempo supplementare. Durante i tempi supplementari, inoltre, anche in Supercoppa sarà consentito effettuare una sesta sostituzione.