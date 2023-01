Pioli vuole la Supercoppa e sfida l’Inter: “Qualche punto debole ce l’hanno anche loro” Stefano Pioli ha presentato conferenza stampa la finale della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter: “È un derby e vogliamo vincerlo”.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan vuole rialzarsi dopo tre risultati non positivi e ha l'occasione di farlo in un derby che vale un trofeo. La finale di Supercoppa Italiana tra i rossoneri, che lo scorso anno si sono portati a casa lo Scudetto; e l'Inter, che ha vinto la Coppa Italia; si gioca a Riad e sarà una grande occasione per entrambe le squadre meneghine.

In conferenza stampa Stefano Pioli ha presentato così la gara: "Partita importante contro una nostra grande avversaria, che mette in palio un trofeo. Dovremo mettere in campo la nostra miglior prestazione possibile. Vincere sarà importante, significherebbe dare continuità al nostro percorso e aumentare la nostra mentalità vincente. Riscatto? L’ultima settimana non è stata delle migliori ma domani sarà una partita a se. Ogni derby è una partita particolare. Le sconfitte in campionato non contano niente“.

Il tecnico del Diavolo è consapevole che sarà una grande occasione per portare a casa un trofeo e invertire la rotta dell'ultimo periodo: "Sarà importante, assolutamente sì, perché abbiamo già perso un obiettivo che era la Coppa Italia. Sarà una grande occasione. Poca fame? Il nostro ambiente è pieno di luoghi comuni. Siamo giovani, abbiamo vinto un solo trofeo e siamo pieni di voglia di vincere. Si perde quando non si mette in campo abbastanza qualità".

L’allenatore rossonero ha analizzato il momento della sua squadra dopo la pausa per il Mondiale: “Può essere pesante, noi in Coppa Italia siamo addirittura usciti. Giocare ogni tre giorni è impegnativo, ma nell’arco di una stagione è impossibile essere sempre al 100%. Il Milan non è quello del primo tempo contro il Lecce".

Sui punti deboli dell'Inter risponde così: "Qualche punto debole ce l'hanno anche loro… Ma non lo vengo a dire a lei".

Infine, alle critiche degli ultimi giorni Pioli risponde così:"Non mi sorprendono. Non c’è mai un equilibrio, in positivo o in negativo. Si va avanti con grande lucidità”.