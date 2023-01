Perché la Supercoppa Italiana 2022 Milan-Inter si gioca in Arabia Saudita La Supercoppa Italiana si disputerà per la terza volta in Arabia Saudita. Il contratto che la Lega di Serie A ha firmato con quel paese termina con la finale Milan-Inter.

Stasera a Riad si disputerà la finale della Supercoppa Italiana 2022 tra Milan e Inter. In palio c'è il primo trofeo della stagione 2022/23. In campo la squadra che ha vinto lo Scudetto 2021-2022 e quella che ha conquistato la Coppa Italia. Per la seconda volta la finale della Supercoppa sarà il derby di Milano, la prima nel 2011 quando l'incontro si disputò in Cina. Questa volta si giocherà in Arabia Saudita, dove si terrà la Supercoppa per la terza volta.

La trentacinquesima edizione della Supercoppa Italiana è una sfida molto attesa. Quando ci si gioca un titolo c'è sempre tensione, ma questa volta è anche un derby, tra due squadre che in campionato sono tra le prime quattro ma stanno vivendo un'annata molto altalenante. I rossoneri sono secondi, i nerazzurri terzi, entrambe sono agli ottavi di Champions League. Uno tra Pioli e Inzaghi conquisterà il trofeo, l'Inter detiene il titolo che conquistò battendo la Juventus un anno fa dopo i supplementari. Teatro della sfida sarà Ryad. Ma perché la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita?

L’Inter ha vinto la Supercoppa lo scorso anno, battendo 2–1 la Juventus ai supplementari.

Nell'estate del 2018 la Lega di Serie A e il Ministro dello Sport dell'Arabia Saudita trovarono un accordo per la disputa di tre finali della Supercoppa Italiana in quel paese. Tre match da disputare in inverno e non d'estate com'è stato spessissimo in passato. La Lega Calcio firmò un accordo che portò nelle casse 24 milioni di euro. Le squadre finaliste guadagnano 3,5 milioni di euro a testa.

Dal 2018 in poi si sono già disputate quattro finali, ma solo due in Arabia. La pandemia ha portato a una rivisitazione dell'accordo. Per questo motivo le gare di Supercoppa del 2021 e del 2022 si sono tenute in Italia, nel 2021 venne scelto il Mapei Stadium di Reggio Emilia (dove la Juventus batte 2-0 il Napoli) mentre nel 2022 l'Inter sconfisse al 120′ la Juve 2-1.

La Lazio ha vinto la seconda edizione della Supercoppa Italiana disputata in Arabia Saudita.

In Arabia Saudita si disputò la finale dell'edizione 2018, a gennaio 2019. A Jeddah la Juventus con un gol di Ronaldo superò il Milan. Mentre a dicembre dello stesso anno la Lazio si impose per 3-1 sulla Juve. Ora tocca a Milan e Inter, che giocheranno la terza finale prevista da contratto.

L'Arabia Saudita, che ospita da diversi anni pure la Supercoppa di Spagna che ha cambiato format, ha proposto un ricchissimo rinnovo proponendo un contratto da oltre 130 milioni di euro per le prossime quattro edizioni della Supercoppa Italiana, ma a patto che cambia la formula con quattro squadre al via invece che due. La Lega di Serie A ci pensa.

Il portoghese è uno dei calciatori più forti dei rossoneri e proverà a vincere un altro trofeo.

Ma va ricordato che in passato, soprattutto prima della finale tenuta nel gennaio di quattro anni fa, ci furono diverse controversie e tante polemiche per questa scelta che fece storcere il naso anche a tutto il mondo della politica, che per una volta si trovò d'accordo. All'epoca le donne non potevano assistere liberamente all'incontro, potevano vedere si la finale ma solo in alcuni settori a loro dedicati. Ma più in generale il tema dei diritti umani è sempre molto caldo quando si parla dell'Arabia Saudita. Così è stato pure quando in quel paese è sbarcata la Formula 1.