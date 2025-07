L’Al-Hilal di Simone Inzaghi non giocherà la Supercoppa saudita: i giocatori sono troppo stanchi

La squadra di Inzaghi ha scritto una lettera alla federazione saudita annunciando che non parteciperanno alla Supercoppa in programma alla fine di agosto a causa del calendario fitto di impegni.

L'Al-Hilal non giocherà la Supercoppa Saudita, una decisione drastica presa dalla squadra di Simone Inzaghi per tirare un po' il fiato e godersi qualche giorno di vacanza prima dell'inizio della prossima stagione. Dopo l'uscita dal Mondiale per Club i giocatori si sono concessi qualche giorno di vacanza ma è già ora di tornare ad allenarsi, visto che il calendario è pieno di impegni e il nuovo allenatore deve ancora studiare l'impatto con il campionato.

Ma per il momento i tifosi dovranno attendere visto che non potranno seguire la squadra nel primo trofeo nazionale. Secondo quanto detto da Al Jazeera la dirigenza del club ha inviato una lettera alla Federazione calcistica dell'Arabia Saudita per comunicare la decisione di non giocare la Supercoppa, specificando tutte le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

Perché l'Al-Hilal non vuole giocare la Supercoppa Saudita

Tutto è scritto nero su bianco e le motivazioni dei giocatori sono davvero semplici. La Supercoppa Saudita si giocherà dal 19 al 23 agosto a Hong Kong, ma l'Al-Hilal ha scelto di rinunciare al diritto di parteciparvi: i giocatori hanno scritto alla federazione che sono provati dalla stanchezza per la stagione che si è conclusa solo pochi giorni fa, con il Mondiale per Club, e non se la sentono di affrontare un nuovo impegno.

In tanto poi saranno impegnati anche con le nazionali, un fattore che rende ancora più fitta la loro agenza. Per questo Inzaghi non parteciperà alla sua prima competizione in Arabia Saudita, ma avrà più tempo per conoscere la Saudi Pro League e studiare con attenzione la sua squadra. I giocatori hanno avuto pochi giorni di vacanza a causa delle tante competizioni e non hanno avuto il tempo di riposare fisicamente e mentalmente, per questo hanno annunciato che diserteranno la competizione. Dalla federazione dovrebbe arrivare una multa per questa decisione.