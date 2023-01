L’albo d’oro della Supercoppa Italiana, l’elenco di tutti i vincitori e quale squadra ne ha vinte di più Sono 9 le squadre che hanno vinto la Supercoppa Italiana. La Juventus detiene il record di successi, seguono Milan e Inter, che si affronteranno nella sfida in programma stasera a Riad.

A cura di Alessio Morra

Si gioca stasera la 35esima edizione della Supercoppa Italiana. A Riad scenderanno in campo il Milan e l'Inter, che si affronteranno in Supercoppa per la seconda volta. La prima nel 2011, quando i rossoneri all'epoca come adesso campioni d'Italia si imposero per 2-1 in rimonta. Milan e Inter sono due delle squadre che vantano il maggior numero di successi. Ma la squadra con più trofei è la Juventus, che ne ha conquistati ben nove. La Supercoppa è stata vinta complessivamente da nove squadre differenti dal 1988 a oggi.

Il Milan è stata la prima squadra a vincere la Supercoppa Italiana, conquistò la prima edizione nel 1988 quando batté in finale a San Siro la Sampdoria, che passò in vantaggio con Vialli prima di perdere 3-1. In totale sono 7 i successi dei rossoneri, che hanno vinto per l'ultima volta nel 2016 quando ai calci di rigore, in Qatar, piegarono la Juventus.

L'Inter ha trionfato per la prima volta in questa manifestazione nel 1989, e come i rossoneri batterono la Sampdoria. Piegata dai gol del compianto Cucchi e di Aldo Serena. I nerazzurri hanno poi trionfato poi per quattro volte tra il 2005 e il 2010. Il sesto e ultimo titolo è arrivato lo scorso anno, quando da campioni d'Italia a Milano batterono 2-1 la Juventus, gol di Sanchez al 120′ quando i rigori sembravano alle porte.

Sono 7 i successi in questa manifestazione dei rossoneri, l’ultimo è datato 2016.

Quali sono le squadre che hanno vinto più Supercoppe italiane

La squadra che ha vinto il maggior numero di volte la Supercoppa Italiana è la Juventus, che ha vinto questo trofeo in ben 9 occasioni, la prima nel 1995, quando in panchina c'era Marcello Lippi. L'ultima nel 2020 con Pirlo allenatore. 7 i trofei del Milan, 6 dell'Inter. Sono invece 5 le coppe vinte dalla Lazio, che solo una volta ha giocato da campione d'Italia. Due successi per Roma e Napoli. Uno per il Parma, la Sampdoria e la Fiorentina.

9 vittorie: Juventus

7 vittorie: Milan

6 vittorie: Inter

5 vittorie: Lazio

2 vittorie: Roma

2 vittorie: Napoli

1 vittoria: Sampdoria

1 vittoria: Fiorentina

1 vittoria: Parma

L’Inter nel gennaio 2021 ha vinto il trofeo per la sesta volta, il primo successo è datato 1989.

L’albo d’oro della Supercoppa Italiana: l’elenco di tutti i vincitori

1988: Milan

1989: Inter

1990: Napoli

1991: Sampdoria

1992: Milan

1993: Milan

1994: Milan

1995: Juventus

1996: Fiorentina

1997: Juventus

1998: Lazio

1999: Parma

2000: Lazio

2001: Roma

2002: Juventus

2003: Juventus

2004: Milan

2005: Inter

2006: Inter

2007: Roma

2008: Inter

2009: Lazio

2010: Inter

2011: Milan

2012: Juventus

2013: Juventus

2014: Napoli

2015: Juventus

2016: Milan

2017: Lazio

2018: Juventus

2019: Lazio

2020: Juventus

2021: Inter