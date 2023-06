Shevchenko torna in campo a sorpresa: sarà il secondo Pallone d’Oro a giocare in Kings League Shevchenko sarà la nuova star della Kings League, la lega creata da Piqué che sta spopolando in tutto il mondo. L’ex attaccante del Milan debutterà domenica.

A cura di Ada Cotugno

La Kings League ci ha abituati a eventi spettacolari e anche questa volta non ha deluso le aspettative: la competizione creata da Piqué ha annunciato l'arrivo dell'ennesimo campione che si unirà per una partita a una delle squadre partecipanti. Questa volta sarà Andrij Shevchenko a mettersi alla prova, allacciando di nuovo le scarpette undici anni dopo il suo ritiro dal grande calcio.

Due settimane fa era stata la volta di Pirlo, in grado di strabiliare tutti con una delle sue celebri punizioni, e anche questa volta gli organizzatori del torneo hanno pescato un nome dal grande Milan del passato. L'ucraino si unirà agli Ultimate Móstoles, il club gestito dal presidente Mario Alonso (in arte DjMaRiiO) e scenderà in campo questa domenica.

In questa seconda fase della Kings League la sua squadra ha vinto appena due partite ed è in grossa difficoltà, ma l'arrivo di Shevchenko può cambiare qualsiasi cosa. L'ex attaccante del Milan sarà il "quattordicesimo", lo slot che la competizione dedica per consentire a ogni club di chiamare un ospite speciale che non può essere acquistato tramite il calciomercato della lega.

Generalmente questo ruolo è assegnato a giocatori professionisti, generalmente molto celebri, che vengono svelati soltanto tramite alcuni indizi e sono assegnati alle diverse squadre per una sola giornata attraverso un'asta. Per l'ucraino DjMaRiiO ha dovuto sborsare circa 10 milioni di euro, bruciando così tutta la concorrenza.

L'innesto di Shevchenko è l'ennesima prova di forza della Kings League che sta acquisendo sempre più notorietà: per le final four giocate lo scorso marzo Piqué è riuscito a riempire il Camp Nou con 92 mila tifosi, tutti in trepidante attesa di poter assistere alla fase finale della stagione d'esordio del bizzarro nuovo torneo che ormai ha preso piede in tutto il mondo.

L'ex attaccante rossonero sarà il secondo Pallone d'Oro a calcare il campo nella breve storia di questa competizione. Prima di lui ha debuttato Ronaldinho che ha fatto registrare alla Kings League numeri da record, pur non avendo messo in scena una prestazione eccezionale.