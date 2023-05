Pirlo torna a giocare, scenderà in campo nella Kings League: Piqué lo annuncia con un video Andrea Pirlo ha deciso di tornare a giocare per una giornata nella Kings League ideata da Gerard Piqué. L’ex allenatore della Juventus sarà la ‘guest star’ di questo turno del campionato a sette che si gioca in Spagna. L’annuncio dell’ex Barcellona è arrivato attraverso un video celebrativo.

A cura di Fabrizio Rinelli

A pochi giorni dal suo esonero come allenatore dei turchi del Fatih Karagümrük ecco che Andrea Pirlo è tornato a far parlare di sé. Il ‘Maestro' del calcio italiano, a 44 anni, è tornato a mettersi in gioco e lo farà prendendo parte alla prossima giornata della Kings League ideata da Gerard Piqué. Pirlo parteciperà al prossimo turno del campionato a sette ideato in Spagna come ‘guest star' che scende in campo solo per una giornata. Una presenza, quella degli ex top player nella Kings League, che cambia di giornata in giornata. A scendere in campo in precedenza era stato Ronaldinho e poi anche Gonzalo Higuain.

Ora, come "giocatore numero 12" ci sarà Andrea Pirlo che però potreà giocare solo con una delle squadre che partecipano al torneo. L'annuncio in diretta streaming è stato strepitoso. All'inizio c'erano 60 giocatori e tutti i capisquadra hanno partecipato a una sorta di ‘Who's Who'. Alla fine è stato Gerard Romero, presidente dei Jijantes, a indovinare chi fosse il giocatore. Il vincitore della partita, in questo caso Romero, ha avuto il diritto di prelazione nella successiva asta potendo eguagliare l'offerta fatta dal presidente in questione aggiudicandosi così per una giornata Pirlo in squadra.

Moreno l'ha indovinato sottolineando a Piqué come il giocatore in questione fosse uno finito anche sulla lista di Laporta per essere il nuovo allenatore del Barcellona prima dell'arrivo di Xavi. La telecamere a quel punto stringe su Moreno che pronuncia il nome di Pirlo mentre Piqué resta impassibile. La risposta? Arriverà attraverso un video celebrativo che ha mostrato alcune perle di Pirlo in carriera e la voce di Fabio Caressa a chiudere il tutto: "Ha segnato: Andreaaaaa Piiiiirloooooo". Esultanza infinita per il presidente dei Jijantes che si è potuto così assicurare per una giornata il talento dell'ex Milan e Juventus che con l'Italia ha vinto un Mondiale nel 2006 ed è stato anche allenatore della Juventus alla sua prima esperienza ufficiale da tecnico in panchina vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Pirlo alla fine è apparso anche nella diretta streaming di Piqué dopo essere stato acquistato dalla squadra di Gerard Moreno. L'ex allenatore della Juventus si mostra divertito di fronte all'entusiasmo di quanti sono rimasti stupiti dalla sua presenza in campo nel prossimo turno della Kings League. Il presidente dei Jijantes l'ha accolto con una sorta di haka che ha travolto anche lo stesso Pirlo strappando un sorriso all'ex fenomeno del calcio italiano.