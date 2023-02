Ronaldinho debutta in Kings League con numeri da record: arriva in limousine e discute con l’arbitro Ronaldinho debutta in Kings League, arriva in limousine e discute con l’arbitro: “Fallo fare ad un altro”. Questo è stato il ritorno in campo dell’ex Barcellona e Milan.

A cura di Vito Lamorte

In campo con il sorriso, indossando il suo classico cerchietto e la fascia da capitano. Questo è stato l'esordio storico di Ronaldinho nella Kings League di Piqué. L'ex stella brasiliana è scesa in campo 5 minuti dopo l'inizio della gara alla Cupra Arena con il '10' sulla schiena dei Porcinos FC, squadra di Ibai Llanos, e più di 2 milioni di persone ha seguito in diretta su Twitch uno dei momenti più attesi dall'inizio della competizione.

Il suo debutto ha avuto un impatto simile al debutto di ‘Enigma 69' , il misterioso giocatore dell'XBuyer Team, o al momento in cui Sergio Agüero è stato smascherato come il ‘Joker': Dinho è entrato in campo con il punteggio di 0-0 contro la PIO FC, la cui proprietaria è il creatrice di contenuti messicana Samy Rivera ‘Rivers' .

La presenza dell'ex stella di Barcellona, PSG e Milan è stata una notevole delusione per coloro che si sono collegati: partecipava a malapena al gioco, il suo stato di forma era molto lontano dalla decenza e non è mai stato pericoloso per il portiere avversario.

Ronaldinho è arrivato in limousine insieme al resto della squadra ed è stato accolto, nonostante la pioggia battente, da un gruppo di persone che lo ha accompagnato a ritmo di batucada: l'ex azulgrana è entrato in campo al minuto 5, con gli spettatori della Cupra Arena che si sono alzati in piedi per incitarlo.

Curioso il siparietto con l'arbitro della gara, che provava a spiegargli le regole dell'uno contro uno. Ronaldinho, una volta ascoltato ciò che avrebbe dovuto fare si è rifiutato e davanti alle telecamere ha detto al direttore di gara: "Non ho nessuna intenzione di correre. Fallo fare a qualcun altro".

Così il calciatore brasiliano si è portato fuori dal campo ed ha lasciato la scena ad un compagno di squadra.

Secondo i dati forniti un totale di 2.120.962 persone hanno seguito la partita in diretta sommando tutti i canali ufficiali della competizione con quelli degli streamer: dall'inizio, con l'arrivo dei giocatori guidati da Ronaldinho fuori da una limousine rosa; alla discussione con l'arbitro fino alla conclusione.

Sebbene Ronaldinho non si sia espresso al meglio, grazie a quegli oltre 2 milioni di spettatori sarebbe stato raggiunto un pubblico medio di 873.000 persone che sono "numeri senza precedenti nella competizione" per l'organizzazione.