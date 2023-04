Il calciomercato della Kings League come un’asta del fantacalcio: l’ultima rivoluzione di Piqué È partita la prima sessione di calciomercato per la Kings League di Pique: i club avranno a disposizione un budget da spendere per giocatori e bonus.

A cura di Ada Cotugno

La prima storica stagione della Kings League si è conclusa con le final four che hanno portato oltre 92 mila persone al Camp Nou in un evento di successo mondiale che ha acceso i riflettori sulla particolare lega di calcio a 7 ideata dall'ex giocatore Gerard Pique e dallo streamer Ibai Llamos.

Il torneo procederà presto con la sua seconda stagione, prima di allargarsi anche in altri continenti con l'aggiunta di nuovi volti come Ronaldinho, Neymar e Gonzalo Higuain, l'ultimo della lista. Ma adesso per i club è tempo di calciomercato e anche qui il regolamento sarà molto particolare. Per i presidenti sarà un po' come giocare a fantacalcio.

La sessione di mercato si è aperta il 3 aprile e sarà suddivisa in tre finestre consecutive (dal 3 al 10 aprile, dal 10 al 17 e dal 17 al 24), per poi concludersi con un grande evento su Twitch alle ore 23.59 del 24 aprile, durante il quale i presidenti annunceranno le nuove squadre per la prossima edizione della Kings League.

Le modalità di trasferimento saranno particolari: i club avranno a disposizione 400 milioni di euro, 100 per la compravendita dei giocatori in draft e 300 da utilizzare per le clausole. Infatti, oltre alla normale contrattazione fra i club, sarà presente anche il "clausulazo" con il quale sarà possibile prelevare un giocatore pagando la somma stabilita.

Le clausole partono da un milione di euro e non hanno un tetto massimo, ma dovranno essere comunicate di volta in volta dai presidenti in una sorta di listino prezzi. Qualora un club dovesse pagare la clausola, il giocatore non potrà rifiutare il trasferimento ma sarà libero di scegliere dove andare se invece dovessero arrivare due o più offerte.

Le squadre hanno una settimana di tempo per presentare alla Kings League le proposte che saranno svelate pubblicamente nelle dirette speciali che si terranno ogni lunedì. Solo in quel caso verranno rivelati i trasferimenti per quella specifica finestra di mercato. Il meccanismo non si applica per i cosiddetti giocatori 11 e 12: sono infatti gli unici slot che ogni squadra può riservare ai giocatori professionisti, esclusi quindi dai trasferimenti.

Ogni club, come detto, avrà la possibilità di investire 100 milioni per i primi acquisti ma il budget non servirà soltanto per i giocatori: i soldi dovranno bastare per pagare le eventuali multe ricevute nel corso della stagione e per acquistare carte speciali da utilizzare durante le partite per avere un bonus.

Il meccanismo si ispira al mondo sportivo nordamericano, con una forte componente di spettacolarizzazione che accompagna da sempre i piani della Kings League: l'intrattenimento del pubblico è alla base di ogni cosa e per questo la curiosità è alle stelle per questa prima edizione di calciomercato, un evento mai visto prima di oggi.