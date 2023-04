Higuain torna a giocare in Spagna nella Kings League: l’annuncio in diretta di Aguero Ritiratosi ad ottobre, Gonzalo Higuain torna già a giocare: sarà il ‘jugador 12’ della squadra di Aguero nella Kings League.

A cura di Paolo Fiorenza

Gonzalo Higuain tornerà a giocare a breve, facendo un (mezzo) passo indietro dopo il ritiro dello scorso anno. Il Pipita, che non ha ancora 36 anni, aveva giocato la sua ultima partita ufficiale lo scorso 18 ottobre, quando la sua Inter Miami era stata eliminata dai playoff della MLS perdendo 3-0 col New York City. L'attaccante argentino ex Napoli e Juventus aveva dato l'annuncio del suo ritiro in lacrime un paio di settimane prima, al termine di un'ultima stagione che lo aveva visto tornare ad alti livelli dopo un periodo difficile (16 gol in 31 partite giocate nel 2022).

Un’esultanza di Gonzalo Higuain lo scorso anno con la maglia dell’Inter Miami

Ma quando sei ancora relativamente giovane, è dura restare seduto sul divano a guardare la TV, soprattutto quando hai tanti amici che ti chiamano per rimettere gli scarpini. È accaduto esattamente così per Higuain, che ha ricevuto la telefonata di un altro bomber strepitoso degli ultimi 15 anni, il connazionale Sergio Aguero, anch'egli ritiratosi per i ben noti problemi cardiaci e tornato in pista qualche mese fa in qualità di presidente di una delle 12 squadre della Kings League di Gerard Piqué, il torneo di calcio a sette che grazie alle dirette streaming e a un regolamento pieno di ‘effetti speciali' è stato un successo clamoroso nella sua prima edizione, conclusasi con la Final Four al Camp Nou davanti a 92mila spettatori.

Il Pipita ha detto sì all'invito del Kun, che ne ha annunciato la presenza nella sua squadra, la Kunisports, nella seconda stagione della Kings League. "Higuain giocherà in una giornata del torneo, non sappiamo ancora la data ma è confermata", ha annunciato in diretta Aguero al cofondatore del torneo Ibai Llanos.

L'ex capocannoniere (con record all-time) della Serie A parteciperà dunque come ‘jugador 12', ovvero non un membro in pianta stabile della rosa della squadra, ma una ‘guest star' che scende in campo soltanto per una giornata e cambia di volta in volta, com'è stato per Ronaldinho nell'ottava giornata della Kings League appena conclusasi. Un altro colpaccio per la competizione di Piqué e Ibai, che avrà tra i suoi presidenti anche Neymar, in quella che sembra una crescita inarrestabile anche in altri mercati.