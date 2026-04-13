Guardiola spiega perché il City vince sempre a fine stagione: “È il sole, non sto scherzando”

Con lo scontro diretto con l’Arsenal ancora da giocare il City sogna la rimonta in Premier. Ma Guardiola ha un asso nella manica, il sole: “Se ci fosse a novembre saremmo campioni a gennaio”

La Premier League sembrava essere nelle mani dell'Arsenal ma la sconfitta contro il Bournemouth ha aperto uno spiraglio al Manchester City, secondo a -6 ma con una partita da recuperare. Lo scontro diretto di domenica sarà decisivo e la squadra di Guardiola ci arriva con il morale più alto nonostante i due pareggi nelle ultime cinque partite. Ha raddrizzato la rotta da qualche mese e punta a vincere il titolo sfruttando un'arma segreta che è sempre stata sotto gli occhi di tutti.

Perché il rendimento del City migliora sempre nel finale di stagione? Guardiola indica in alto e non ha dubbi: "Il sole". Non è una battuta, anche se i giornalisti presenti in conferenza stampa scoppiano tutti a ridere, ma una teoria seria sviluppata dall'allenatore che dopo tanti anni a Manchester non si è ancora abituato al clima inglese. Nel mese di aprile ha vinto 29 partite su 32, un bottino incredibile che ancora una volta alimenta le speranze di rimonta.

L'arma segreta del City è il sole

Sembra una battuta e probabilmente un fondo di ironia c'è, ma Guardiola è serissimo quando spiega ai giornalisti che i suoi giocatori rendono molto meglio quando c'è il sole: "No, non sto scherzando. A Manchester non c'è mai il sole. Se ci fosse il sole a novembre, saremmo campioni della Premier League a gennaio . È il sole, davvero. L'umore è migliore…". Per sua sfortuna Manchester non è una città soleggiata e può sfruttare questo vantaggio soltanto negli ultimi mesi di campionato.

In effetti nell'ultimo periodo tutto sta andando secondo i piani e ha ancora possibilità di puntare al titolo a sei giornate dalla fine, con lo scontro diretto con l'Arsenal alle porte e una partita ancora da recuperare. C'è margine per l'ennesima rimonta e il City sembra aver la mentalità giusta per provarci. Oltre al sole c'è un fattore che gioca dalla sua parte: "Uno dei segreti che abbiamo avuto come club è stato che dopo i successi siamo stati abbastanza umili e calmi da chiederci cosa fare per restare al vertice. Questa è la cosa più difficile". Una lezione per tutti da parte di uno degli allenatori migliori al mondo che potrebbe chiudere con il botto la sua esperienza in Premier League.