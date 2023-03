Piqué appare sequestrato in un video, poi si scopre chi è stato: finale clamoroso della Kings League In un Camp Nou stracolmo di oltre 90mila spettatori, la Kings League ha avuto un finale spettacolare con la sua Final Four. Il colpo di scena è arrivato quando Gerard Piqué è apparso legato in un video: qualcuno lo aveva rapito e chiedeva un riscatto.

A cura di Paolo Fiorenza

La Kings League di Gerard Piqué e del suo amico Ibai Llanos è stata un successo davvero pazzesco nella sua prima edizione: la neonata competizione di calcio a sette ha sfruttato tutte le opportunità offerte dai social e ha attirato tantissimi appassionati con le sue novità fuori dagli schemi. Reduce dalla separazione chiacchieratissima con Shakira dello scorso anno e dall'addio al calcio di pochi mesi dopo, il 36enne Piqué non poteva cominciare meglio la sua seconda vita: imprenditore sportivo top e fidanzato innamoratissimo della sua nuova compagna Clara Chia Martì.

Stasera la Kings League è arrivata alla Final Four: è stata una passerella trionfale al Camp Nou. I 92mila spettatori che hanno riempito lo stadio del Barcellona, casa di Piqué fino a poco tempo fa, sono un dato mostruoso che testimonia l'hype che ha circondato il torneo. È il sogno realizzato dell'ex difensore della nazionale spagnola, vincente in campo e fuori con la sua casa di produzione di eventi sportivi, la Kosmos. Con le tribune già piene mezz'ora prima dell'inizio dell'evento, i presidenti delle 12 squadre, compresi Piqué e Ibai, sono arrivati ​​al Camp Nou con un elicottero nero.

L'aspetto sportivo della vicenda, ovvero la finale a quattro tra le prime classificate della Kings League, è andato di pari passo con lo spettacolo in stile Super Bowl, con i timeout delle partite che sono stati utilizzati per inserirvi diverse esibizioni musicali. Piqué ha approfittato del fatto di giocare in quella che è stata la sua casa per 15 anni per coinvolgere suoi ex compagni di squadra come David Villa, il Kun Aguero e Ronaldinho, ed anche il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto la sua comparsa.

E proprio mentre Laporta era seduto nel palco presidenziale, dagli spalti del Camp Nou si è levato un urlo che assomigliava a una preghiera nei suoi confronti: "Messi, Messi, Messi". I tifosi blaugrana sognano il ritorno dell'adorato argentino – bistrattato invece da quelli del PSG – e cercano di farlo sapere in tutti i modi al numero uno del Barcellona.

Alla fine è stato ‘El Barrio' del seguitissimo tiktoker Adri Contreras a vincere la prima edizione della Kings League, ma questo è davvero il meno rispetto a quello che ha smosso in questi mesi la competizione creata da Piqué e tutto quello che le gira intorno, inclusi i seguitissimi appuntamenti in streaming dopo le partite in cui si è finito di parlare di tutto, inclusi Shakira e la questione dei Casio e dei Rolex.

La vicenda potrebbe ulteriormente ingrandirsi l'anno prossimo, se le premesse sono quelle di cui si è vista un'anticipazione in un video mandato in onda poco prima della Final Four. La grande novità infatti è che anche Neymar avrà una squadra nella prossima edizione della Kings League, dopo che il campione brasiliano del PSG ha ‘sequestrato' Piqué, palesandosi poi a lui per chiedergli come condizione per il suo rilascio appunto la presidenza di un team della competizione, che non a caso il catalano sta pianificando di portare in Brasile. Inutile dire che la partecipazione di Neymar sarebbe una chiave potentissima per avere successo anche lì ed è altrettanto inutile dire che Piqué ha ‘accettato' le condizioni per essere liberato…