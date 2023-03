Impressionante finale per la Kings League di Piqué: 92mila persone al Camp Nou e un record mondiale La Kings League di Pique ha fatto registrare il sold out al Camp Nou per le final four: boom di utenti anche sulle piattaforme di streaming per il nuovo fenomeno sportivo.

A cura di Ada Cotugno

La sosta per le nazionali non ha impedito al Camp Nou di registrare un nuovo sold out, ma questa volta non c'entrano i campioni del Barcellona. La Kings League è diventato l'evento più importante del weekend in tutta la Catalogna, una grande festa che va ben oltre una semplice partita.

Il campionato di calcio a 7 ideato da Gerard Pique ha spopolato in pochissimo tempo: la prima storica giornata si è giocata lo scorso primo gennaio e in quasi tre mesi la lega è diventata così popolare da portare 92 mila spettatori al Camp Nou per le final four, oltre a 2.163.069 utenti collegati su tutte le piattaforme streaming che hanno trasmesso le partite giocate domenica.

Numeri da capogiro per qualsiasi squadra del pianeta, soprattutto perché in ballo non c'è la Champions League e neanche i grandi campioni del calcio europeo. La lega è formata da 12 squadre dove, accanto a ex campioni come Aguero e Casillas giocano anche perfetti sconosciuti. Anche il regolamento è diverso: per il calcio d'inizio bisogna raggiungere il pallone come nella pallanuoto, mentre il VAR viene utilizzato a chiamata come succede nel basket.

Eppure la Kings League è riuscita a far registrare il tutto esaurito al Camp Nou, un traguardo che in questa stagione era stato raggiunto soltanto per Barcellona-Real Madrid giocata appena una settimana fa. Di sicuro l'ex blaugrana Pique sarà contento di aver replicato in poco tempo i numeri del Clasico, la sfida più importante del calcio spagnolo.

La grande festa è culminata con la vittoria del trofeo da parte di El Barrio, ma la consegna del primo titolo della competizione è stata soltanto l'apice di una giornata storica: i tifosi hanno potuto assistere a diverse esibizioni tra una partita e l'altra grazie alla presenza di cantanti e performer che hanno animato il pomeriggio.

Ma non è tutto, perché la Kings League è entrata anche nel libro dei record: nel mezzo della competizione tutti i presenti hanno indossato una maschera che riprende il logo della lega, un re con la corona, superando il primato di persone che indossano una maschera contemporaneamente. Il record precedente di 30.000 era stato raggiunto nelle Filippine, ma è stato frantumato con le oltre 90.000 di Barcellona.

Il nuovo fenomeno ideato da Pique ha impiegato poco tempo prima di diventare popolare: la presenza di ex campioni del calcio mondiale e di streamer molto seguiti sul web ha fatto impennare le visualizzazioni sui social e il sold out del Camp Nou è stato un riscontro importante e forse inaspettato per un torneo di calcio a 7 con regole bizzarre.

L'edizione pilota della Kings League ha fatto il boom in Europa e anche il Sudamerica è pronto a seguire il nuovo fenomeno sportivo: nelle prossime settimane la lega sbarcherà in Brasile, ma non si conoscono ancora i dettagli sui presidenti e partecipanti. Di sicuro ci sarà una squadra affidata a Ronaldinho e anche Neymar prenderà parte alla competizione, come annunciato con un video poco prima del fischio d'inizio delle final four.