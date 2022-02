Salah e Mané hanno un patto speciale, argomento tabù a Liverpool: “Non ne parliamo mai” Mohamed Salah e Sadio Mané, reduci dalla Coppa d’Africa, hanno stretto un patto molto particolare al Liverpool dimostrando grande sensibilità e massima concentrazione sui Reds.

A cura di Marco Beltrami

Nella sfida degli ottavi di Champions contro l'Inter, Jurgen Klopp ha potuto contare in avanti su entrambe le sue stelle ovvero Mohamed Salah e Sadio Mané. Il Liverpool è tornato a disporre dei due attaccanti reduci dalle fatiche della Coppa d'Africa. Un torneo che si è chiuso per loro in modo diametralmente opposto: l'ex Fiorentina e Roma ha visto la possibilità di vincere il trofeo sfumare in finale proprio contro il Senegal di Sadio Mané che ha vissuto invece giornate memorabili e trionfali.

Curioso dunque come i due giocatori del Liverpool si siano ritrovati da avversari in finale. Un match dal sapore speciale per i due compagni che hanno trovato il modo di rendersi protagonisti. Mané infatti prima ha fallito un calcio di rigore nei minuti regolamentari, con Salah nell'occasione che aveva dato dei consigli al suo portiere, e ha poi segnato quello decisivo. Il suo primo pensiero però è stato quello di consolare l'avversario amico, affranto per un titolo sfumato ancora all'ultima curva.

Ma come sono andate le cose tra i due quando si sono ritrovati poi al Liverpool? Mané non ha avuto il tempo nemmeno quasi di godersi i festeggiamenti sfrenati in patria, tornando subito in terra inglese. In casa Reds però il centravanti ha messo da parte sia la gioia per la vittoria, che quanto accaduto nella finale in una sorta di patto del silenzio proprio con il compagno Mohamed Salah. Un accordo antecedente al trofeo continentale. Gli attaccanti non hanno parlato del confronto internazionale, ma si sono concentrati sulle questioni interne alla squadra che è ancora potenzialmente in gioco su tutti i fronti, soprattutto in vista del confronto di Champions con l'Inter alle porte.

In un'intervista ai microfoni del canale Youtube di Que Golazo Mané ha infatti spiegato: "Io e Momo Salah non ne parliamo. Fino ad oggi, e penso che non mi crederai, non abbiamo mai toccato l'argomento. Perché sono sicuro che è ancora estremamente deluso". Gesto di grande sensibilità da parte di entrambi, per evitare dunque di tornare su argomenti che sarebbero potuti essere dolorosi per uno dei due. Unica eccezione è stato il ritorno sull'episodio del rigore sbagliato da Mané: il senegalese ha ammesso che ci ha scherzato su con Salah, senza prendere la cosa troppo sul serio.