Mané vince la Coppa d’Africa con il Senegal e corre subito a consolare Salah Appena terminata la finale di Coppa d’Africa Senegal-Egitto l’attaccante del Liverpool Sadio Mané è corso a consolare Mohamed Salah dicendogli delle belle parole.

A cura di Alessio Morra

Il Senegal per la prima volta ha vinto la Coppa d'Africa. La squadra guidata da Cissé ha rotto un tabù e ha conquistato il trofeo dopo una intensa finale con l'Egitto, piegato solo ai calci di rigore. Capitan Koulibaly ha cercato di consolare uno dei calciatori egiziani che avevano fallito uno dei tiri dagli undici metri, ma altrettanto da applausi è stato Mané che dopo aver trasformato il rigore decisivo prima ancora di andare dritto a festeggiare con i compagni è andato dall'amico e compagno di squadra Salah, sconfitto e deluso, e dicendogli delle parole splendide ha cercato di consolarlo.

Salah e Mané da tante stagioni giocano assieme con il Liverpool e formano con Firmino un tridente fortissimo, hanno un ottimo rapporto anche se non sono mancati gli screzi in questi anni. Ma entrambi sono uomini di calcio e sanno che certe cose succedono e si cancellano subito. Hanno avuto un battibecco rapido anche durante la finale, esattamente al 5′ quando Mané si apprestava a calciare un rigore e in quel frangente Salah catechizza il portiere egiziano Gabaski.

Mané vede tutto e si infastidisce, si avvicina ai due egiziani e dice loro qualcosa. Momo resta in silenzio, il portiere invece dice parole poco eleganti. Mané calcia e sbaglia. Poi la partita prosegue, vive sempre su un equilibrio molto sottile, il gol non arriva e ancora una volta la finale si conclude ai rigori, vince il Senegal 4-2.

Proprio il calciatore del Liverpool firma il gol decisivo e dopo averlo trasformato cerca Salah, che era già in lacrime prima dell'ultima conclusione. Il numero 10 del Senegal si avvicina e all'egiziano, come riferito poi a ‘beIN Sports, dice: "Sei sempre un grande giocatore, per me è sempre un piacere con te, ho tanto rispetto per te e per tutto quello che hai dato al tuo paese. Non hai vinto, ma non significa che per te non ci saranno altre opportunità. Può avere altre occasioni per vincere, già dalla Coppa d'Africa del 2023. Siete una squadra giovane e forse un giorno vincerete il trofeo".