Salah istruisce il portiere dell’Egitto: “Il rigore lo tira lì”, Mané si arrabbia e lo sbaglia Al 5′ della finale di Coppa d’Africa Senegal-Egitto c’è stato un battibecco tra Salah e Mané prima di un calcio di rigore, parato da Gabanski.

A cura di Alessio Morra

Senegal-Egitto è la finale della Coppa d'Africa 2022, erano le squadre più forti insieme ai padroni di casa del Camerun, e a Yaoundé è andata in onda la sfida nella sfida tra Mané e Salah, amici e compagni di squadra nel Liverpool da tante stagioni ma che per una notte si ritrovano da avversari e nei primi minuti della partita c'è stato un momento di grande tensione tra le stelle del Liverpool, che si sono trovati a discutere poco prima di un calcio di rigore.

Il Senegal parte fortissimo e dopo appena 3 minuti si procura un calcio di rigore. Netto il fallo e decisione indiscutibile. Dal dischetto ovviamente ci va Sadio Mané, il tempo che trascorre prima del calcio di rigore non è proprio poco, perché bisogna prestare le cure a Ciss. E in quei momenti accade un episodio che può essere determinante sia per la finale in sé che per il rapporto tra Salah e Mané. Perché l'ex calciatore della Roma si fa avvicina con faro furtivo con il portiere Gabaski e gli dai delle dritte, gli dice dove tirerà il penalty Mané.

Il senegalese non gradisce, vede tutto e si avvicina, e a Salah dice: "Smettila di dargli dei consigli". Gabaski, eroe della semifinale con il Camerun (che ha fallito tre rigori su quattro), ascolta i consigli di Mané che calcia di potenza, il tiro è fortissimo, ma non è piazzato, Gabaski si tuffa dalla parte giusta e respinge. Rigore neutralizzato. La partita continua e le due squadre continuano a battagliare. Il portiere egiziano mette un altro tassello al suo essere eroico, Mané e Salah non si dicono nulla, ma chissà cosa accadrà già nel corso della partita, e poi anche al termine e pure a Liverpool.