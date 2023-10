Osimhen sui social: “Napoli non è razzista, nessuno mi metterà contro i tifosi”. Ma tace sul club L’attaccante nigeriano, al centro delle caso scatenato dai video apparsi su TikTok e delle critiche per la mancata esultanza di Lecce, mette la sordina alle polemiche pubblicando un messaggio molto chiaro in una storia su Instagram. Ma fa riflettere un passaggio delle sue parole.

Victor Osimhen chiude il caso con un messaggio condiviso sui social attraverso una storia su Instagram. È stato il primo segnale dopo quello negativo che lo aveva portato a cancellare la maggior parte delle sue foto con la maglia del Napoli dopo l'incidente diplomatico che ha portato (quasi) alla rottura definitiva per i video apparsi su TikTok: sia quello che conteneva una parodia in falsetto dell'attaccante che sbagliò il rigore a Bologna ; sia un altro nel quale era stato sbeffeggiato con offese di stampo razzista (I'm a coconut) al punto che il suo agente s'era detto pronto a perfino a portare la società in tribunale.

Una sequenza tale da spingere perfino il ministro dello sport della Nigeria a intervenire pubblicamente oltre all'ondata di indignazione rimbalzata dal Paese africano in Italia attraverso i tweet di supporto per la punta.

Le parole dell’attaccante nigeriano sono un gesto distensivo nei confronti dell’ambiente azzurro.

Un gesto distensivo, importante che arriva dopo aver sotterrato l'ascia di guerra con l'allenatore (per l'uscita dal campo furibonda al Dall'Ara) e ritrovato la serenità anche all'interno del gruppo. Una mano tesa da parte del calciatore che, a causa della mancata esultanza di Lecce (era successo anche contro l'Udinese), aveva alimentato il malumore di una fetta consistente di sostenitori che si sono sentiti ingiustamente messi in mezzo a una polemica e a delle accuse (di discriminazione) che a loro non appartengono.

La storia su Instagram dell’attaccante nigeriano.

Le parole di Osimhen mettono la sordina a tutto questo. Due i passaggi fondamentali: in uno Osi chiarisce che nulla potrà mai metterlo contro i partenopei, che lo hanno accolto con la passione che li contraddistingue e tanto amore, e in campo darà sempre tutto per la maglia che indossa comportandosi da professionista vero; in un altro fa riflettere il fatto che non faccia alcun riferimento al Napoli società.

Venire a Napoli nel 2020 per me è stata una scelta meravigliosa. Il popolo napoletano mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza, non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione dei tifosi partenopei alimenta la mia grande voglia interiore di giocare sempre con il cuore e l’anima. L'amore per lo stemma è incrollabile e lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo molto i mii connazionali nigeriano e tutti coloro che si sono fatti senrire per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo all'insegna dell'unità, del rispetto e della comprensione. Forza Napoli sempre!

Darà tutto per la maglia. Nel testo del post Victor ci tiene a precisarlo.

Capitolo chiuso? Sembrerebbe di sì anche se la mancata menzione al club tra le righe lascia in sospeso la questione dei rapporti con la dirigenza (in particolare con il presidente, Aurelio De Laurentiis) dalla quale aveva sì ottenuto un comunicato chiarificatore, rispetto alla condivisione sui social di quelle sequenze video-clip divenute oggetto della discordia, ma non quelle scuse (nella nota non ve n'è traccia diretta) che invece immaginava.