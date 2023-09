Osimhen ottiene dal Napoli quello che voleva: ecco il comunicato ufficiale con le scuse pubbliche Il Napoli si scusa pubblicamente con Victor Osimhen dopo il video su TikTok che aveva fatto infuriare l’attaccante nigeriano. La nota del club: “Se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli ha vinto contro l'Udinese 4-1 ritrovando anche i gol di Osimhen e Kvara. Per il nigeriano in particolare, la rete è arrivata dopo tre giornate a secco ma soprattutto dopo la tempesta causata dal video su TikTok che vedeva protagonista proprio il #9 del Napoli. Immagini che hanno fatto infuriare il bomber azzurro che attraverso il suo agente aveva promesso azioni legali e soprattutto aveva fatto presagire a un addio dopo aver cancellato tutte le foto con la maglia del Napoli dal suo account Instagram.

Un qualcosa che aveva inasprito ancora di più il clima attorno al giocatore che si era già reso protagonista di una sfuriata pubblica contro Rudi Garcia dopo la sostituzione a Bologna. Oggi il Napoli, ha voluto chiudere tutto e attraverso un comunicato ha pubblicato una nota sul proprio sito scusandosi col giocatore. Un po' quello che si aspettava fin da subito il giocatore che era rimasto profondamente deluso dal club. In questo modo la società di De Laurentiis ha voluto mettere una pezza dopo quanto accaduto:

La nota del Napoli pubblicata sul sito ufficiale degli azzurri.

"Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società – si legge nella nota diramata dalla società sul proprio sito ufficiale – A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante". L'Arabia aveva fortemente tentato De Laurentiis e il giocatore ma alla fine Osimhen è rimasto al Napoli.

Leggi anche Cosa rischiano De Laurentiis e il Napoli per l'ipotesi di falso in bilancio per il caso Osimhen

"Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creativita’, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione – sottolinea il Napoli provando a spiegare cosa sia accaduto – Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società". Testa al campo ora e alla sfida col Lecce di sabato.