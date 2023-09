Osimhen furioso si ribella a Rudi Garcia dopo il cambio: gli urla come doveva giocare il Napoli Reazione platealmente polemica al momento della sostituzione da parte di Osimhen verso il proprio allenatore quando, all’86’ è uscito dal campo sul risultato di 0-0 a Bologna.

A cura di Alessio Pediglieri

Il finale di Bologna-Napoli è incandescente ed esplode la rabbia di Victor Osimhen quando, all'86' sul risultato di 0-0, Rudi Garcia decide di toglierlo dal campo per fare entrare sul terreno di gioco Simeone. Una scelta che non è stata apprezzata dall'attaccante del Napoli che dopo aver dato il classico ‘cinque' ai compagni di squadra si è rivolto in modo ferocemente polemico al proprio allenatore.

Momenti di tensione e di nervosismo a Bologna al momento del cambio fatto da Rudi Garcia che ha tolto Osimhen. L'attaccante in modo polemico ha mostrato più volte il "numero due" con le dita al tecnico, indicando che la squadra doveva continuare a giocare con due punte. Invece, da quel momento in poi si ritrovava con il solo ‘Cholito' in attacco, essendo prima stati tolti sia Kvaratskhelia che Raspadori.

La rabbia di Osimhen è stata evidente tanto quanto la sua frustrazione per non essere riuscito a essere decisivo e incisivo nel match del Dall'Ara dove qualche istante prima aveva anche sprecato l'occasione più importante dell'intera partita: un calcio di rigore calciato a lato della porta di Skorupski che non ha nemmeno dovuto impegnarsi a deviare il tiro. Una clamorosa palla gol che Osimhen ha fallito, in una partita che il Napoli ha giocato spesso e volentieri in avanti alla ricerca di un vantaggio che anche la sfortuna gli ha negato. Come in occasione del clamoroso palo, colpito ancora dall'attaccante dei partenopei a portiere battuto.

Ma ciò che sta facendo discutere, oltre all'inversione di tendenza dei risultati dei campioni d'Italia rispetto allo scorso anno (in queste prime cinque partite sono solo 8 i punti e già 7 il distacco dall'Inter capolista), sono le scelte del tecnico Rudi Garcia, criticate anche da uno dei giocatori più carismatici della squadra. Al 76′ aveva sostituito Kvaratskhelia per Elmas, prima aveva tolto Raspadori per Politano (al 67′) e alla fine, invece di provare un forcing all'arrembaggio affiancando a Osimhen un'altra punta di ruolo, come Simeone, Garcia ha provveduto alla sostituzione tra i due. "Due", come il numero che si è visto sventolare in faccia più e più volte da un iracondo Osimhen e di un Napli che si deve accontentare di un amarissimo 0-0.