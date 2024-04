video suggerito

Osimhen non basta al Napoli, il Frosinone trascinato da Cheddira sfiora l’impresa: fischi al Maradona Politano apre le marcature nel primo tempo, quando Meret para il rigore di Soulé del possibile pareggio. Che arriva a inizio ripresa con Cheddira. Poi Osimhen trova il nuovo vantaggio ma ancora Cheddira punisce il Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli in vantaggio per due volte, per due volte è stato rimontato da un Frosinone che ha sfiorato nel recupero anche l'incredibile vittoria. Politano apre le danze, Meret para un rigore a Soulè, ma nella ripresa c'è il primo pareggio firmato da Cheddira. Poi, Osimhen trova la forza di riportare la gara sul 2-1 ma ancora Cheddira infila Meret che nel finale salva il Napoli dal crollo, salvando il 2-2 che ha il sapore amaro di una incredibile occasione persa per trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato e si prende i fischi dei propri tifosi.

Al Maradona il Napoli vuole tre punti pesanti per ritornare in zona coppe e sperare nell'Europa della prossima stagione. Contro il Frosinone – impelagato ai bordi della salvezza – per Calzona non c'è altro risultato utile che la vittoria. Partita subito accesa e ricca di colpi di scena. Si inizia con i padroni di asa che sfiorano il vantaggio con Osimhen dopo pochi minuti, esaltando Turati. L'estremo dei ciociari però nulla può qualche istante più tardi sul tiro dalla distanza di Politano: al 16′ così il Napoli trova l'1-0.

Gara in discesa, sul profilo mentale ma che non è così nei fatti perché in campo il Frosinone non si scoraggia e mette in difficoltà il Napoli soprattutto quando l'arbitro Michael Fabbri vede uno sgambetto di Amir Rrahmani in area partenopea e non esita a fischiare rigore per gli ospiti: occasione perfetta per riportare tutto al pareggio ma dal dischetto Soulé si fa ipnotizzare da Meret che sventa il pericolo.

Scampato il pericolo, il Napoli però non si scuote oltremodo e non trova il colpo del KO per frenare il ritorno del Frosinone che resta in partita anche grazie ad un super Turati che fa gli straordinari tra fine primo tempo e inizio di ripresa quando proprio gli ospiti approfittano al 50′ di uno svarione di Meret, con Cheddira che sfrutta la più facile delle occasioni per trovare il meritato 1-1. Allo svarione difensivo però risponde nel migliore dei modi l'attacco partenopeo cinque minuti più tardi.

La cattiveria agonistica in avanti del Napoli si concretizza al 63′ quando si avventa su una corta respinta dell'ottimo Turati: 2-1 per il Napoli e nuovo tripudio al Maradona che però torna a raggelarsi davanti ad una giocata vincente ancora una volta di Cheddira che fulmina Meret per il 2-2 che riaccende il match in un finale in cui i campioni d'Italia provano di tutto per trovare i tre punti. Ma è il Frosinone a sfiorare l'incredibile 3-2, mancato solamente per la bravura di Meret ma che costringerà il Napoli a chiudere in 10 per l'espulsione di Mario Rui.