Lobotka distrutto dopo Napoli-Bologna, lacrime a centrocampo: gli avversari lo consolano Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, lacrime per Lobotka prima di uscire dal campo. Molto provato il giocatore slovacco.

A cura di Marco Beltrami

Momento nero per il Napoli, che dopo la pesante sconfitta interna contro il Bologna ha deciso di restare in silenzio stampa. Una scelta figlia della volontà dei giocatori e dell'allenatore, condivisa dal presidente De Laurentiis. Tra i più amareggiati Lobotka, che tra l'altro è stato uno dei pochi a salvarsi.

Ha provato a dare il suo contributo in campo in termini di quantità e qualità, ma non sempre c'è riuscito. Certo è che il 29enne slovacco ha garantito il massimo impegno come sempre, anche se questo non è bastato per dare la scossa. La sconfitta ha avuto il peso di un macigno per Lobotka che è sembrato più colpito di altri compagni dopo il fischio finale.

Il calciatore ex Celta Vigo, mentre gli avversari esultavano è rimasto al centro del campo per provare a metabolizzare la delusione per la sconfitta. Lobotka si è portato anche la maglietta sul volto, a causa dello scoramento. Commosso Stanislav che non si dà pace per il rendimento assolutamente deludente degli ormai ex campioni d'Italia.

Lacrime e mani sul volto per un impietrito Lobotka che è stato consolato prima di tutti da un avversario, ovvero Saelemaekers che lo ha abbracciato, salutando anche gli altri presenti. Lobotka poi a passo lento si è mosso con gli altri compagni verso i tifosi per salutarli. La delusione sul volto del centrocampista è stata evidente, con il linguaggio del corpo emblematico.

Applausi verso il pubblico e poi mano alzata in segno di saluto per Lobotka che mestamente si è diretto verso gli spogliatoi. Una serata da cancellare in fretta anche per lui, in una stagione in cui anche lui nonostante il piglio e la generosità non è riuscito ad incidere come nella scorsa stagione. I tifosi però a giudicare anche dai commenti sui social hanno apprezzato e non poco, la spontaneità della sua delusione.