Napoli in silenzio stampa dopo il ko col Bologna: "Ci scusiamo, è un momento complicato" Il Napoli ha annunciato il silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Bologna. Nicola Lombardo, responsabile comunicazione degli azzurri, l'unico del club a presentarsi in tv: "H'ha deciso l'allenatore e il gruppo squadra e il presidente De Laurentiis ha accettato".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli ha annunciato il silenzio stampa subito dopo la sconfitta contro il Bologna al Maradona. Un momento complicato per gli azzurri incappati in una stagione particolare dopo lo Scudetto conquistato lo scorso anno. Ai microfoni delle tv allora si presenta Nicola Lombardo, responsabile comunicazione del Napoli, che si scusa su DAZN per questa decisione. "Noi ci scusiamo con i media per il silenzio stampa – spiega – l'ha deciso l'allenatore e il gruppo squadra, e il presidente De Laurentiis ha accettato".

Lombardo spiega nei dettagli i motivi di questa azione: "Non è questione di non metterci la faccia, anche perché Calzona parla ogni settimana – prosegue ancora – ci saranno momenti a breve per parlare con i media. La prima però cosa è scusarci, poi è chiaro che è un momento complicato". Lombardo poi chiude con un pensiero rivolto nei confronti dei tifosi azzurri: "Dispiace soprattutto per tifosi e società – spiega – Quando ci sono situazioni del genere la delusione è per tutti".

Il Napoli uscito tra i fischi al Maradona.

La stagione deludente del Napoli

Il Napoli di certo non si sarebbe mai aspettato di dover vivere una stagione così complicata, specie dopo la conquista di uno Scudetto atteso per così tanti anni. Oggi contro il Bologna l'ennesima prestazione negativa che ha visto i tifosi accompagnare la squadra negli spogliatoi con una bordata di fischi. Incredulità e stupore da parte dei supporters azzurri che contro il Bologna hanno visto ancora una volta una squadra spenta e quasi irriconoscibile rispetto a quella ammirata dal mondo intero nella passata stagione.

Tra i più provati sicuramente Osimhen, uomo simbolo del tricolore centrato nella passata stagione. L'attaccante nigeriano al triplice fischio era accovacciato sul rettangolo verde del Maradona mentre i suoi compagni guadagnavano il tunnel degli spogliatoi. Successivamente il centravanti azzurro è stato inquadrato dalle telecamere di DAZN seduto sulla panchina del Napoli incredulo dopo questa nuova delusione. Il Napoli è fuori dalla prossima Champions e l'ultima vittoria è datata 7 aprile contro il Monza.