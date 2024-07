video suggerito

Krejcikova avversaria di Paolini in finale a Wimbledon scoppia a piangere: pensa solo ad una persona Krejcikova avversaria in finale di Paolini a Wimbledon dopo la vittoria in semifinale contro Rybakina si è lasciata andare alle lacrime nel ricordo di Jana Novotna, la sua ex coach deceduta nel 2017. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Barbora Krejcikova sarà l'avversaria di Jasmine Paolini in finale a Wimbledon. La tennista ceca che ha battuto in semifinale la favorita Rybakina, ha già vinto due volte i Championship, ma in doppio. La classe 1995, dopo la vittoria nel penultimo atto, non è riuscita a trattenere le lacrime nell'intervista, pensando alla sua ex allenatrice Jana Novotna.

Krejcikova in lacrime dopo la semifinale di Wimbledon

Quest'ultima, grande gloria del tennis della Repubblica Ceca, ha perso la vita nel 2017 a 49 anni a causa di un male incurabile. Barbora aveva dimostrato il suo attaccamento alla sua coach già in occasione del trionfo al Roland Garros, quando aveva ricordato le sue ultime parole: "Cerca di divertirti e di vincere uno Slam". Missione compiuta dunque dalla giocatrice ceca che nella sua carriera è stata frenata anche dagli infortuni

Krejcikova costretta ad interrompere l'intervista prima della finale di Wimbledon

E ora dopo il successo su Rybakina, Krejcikova ha ricordato: "Se ho mai sognato di giocare per la finale del singolare femminile dopo due doppi vinti? No. No mai. Un paio di anni fa lavoravo con Jana Novotna. Ha vinto qui nel 1998. A quel punto mi ha raccontato molte storie sul suo viaggio qui e su come stava cercando di vincere Wimbledon. Ero così diversa quando abbiamo avuto questa conversazione. Ora sono qui…Wow sono in finale".

Quando dunque ripensa alla sua fonte d'ispirazione Krejcikova non può restare indifferente. Le lacrime rigano il suo volto e non riesce più a parlare: "Ricordo di aver pensato molto a lei. Ho così tanti bei ricordi. Quando scendo in campo qui, lotto su ogni singolo pallone. Perché penso che sia quello che lei vorrebbe che io facessi… Mi manca così tanto". E ora manca solo un ultimo passo, contro la nostra Jasmine Paolini. Un'occasione enorme per entrambe.