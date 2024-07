video suggerito

Roberto Baggio in lacrime nella prima uscita pubblica dopo la rapina in villa: "Oltre il dolore" Roberto Baggio non ha trattenuto le lacrime in occasione del raduno di Operazione nostalgia. Grande commozione per l'ex divin codino dopo la violenta rapina in villa.

A cura di Marco Beltrami

Roberto Baggio è tornato in campo dopo la terribile vicenda della rapina, con tanto di aggressione nella sua villa. Lo ha fatto per il raduno di Operazione Nostalgia, in compagnia con altre ex leggende del calcio italiano. Non ha giocato il Divin Codino, ma si è goduto comunque una standing ovation, lasciandosi andare alle lacrime.

Roberto Baggio presente al raduno di Operazione nostalgia dopo la rapina

Nella prima uscita in pubblico, dopo la violenta irruzione da parte dei malviventi nella casa di Altavilla Vicentina, l'ex campione di Juventus, Inter e Milan è stato ricoperto d'affetto. Pochi giorni fa Baggio, aveva annunciato di voler partecipare nonostante lo shock della rapina fosse ancora ben vivo nella mente e nel cuore, all'evento in programma allo stadio Silvio Piola di Novara. Una passerella per Baggio che ha ricevuto un'accoglienza davvero speciale.

Gli abbracci di Shevchenko e Zanetti a Roberto Baggio

L'ex stella della Nazionale ha ricevuto gli abbracci delle altre grandi glorie presenti come Shevchenko e Zanetti per esempio e poi ha voluto salutare il pubblico. L'affetto delle persone, aggiunto al carico emotivo per quanto accaduto in occasione della brutale rapina, hanno sopraffatto l'ex attaccante che si è emozionato piangendo a dirotto. Una serata importante dunque per Baggio che ha anche effettuato un giro di campo per salutare i tifosi che inneggiavano a lui.

E le parole pronunciate pochi giorni fa, al momento della conferma della sua presenza a Novara sono state perfettamente rispecchiate da quanto accaduto al Piola. Scene di fronte alle quali è difficile restare insensibili: "Sarà il vostro calore, il vostro affetto, la vostra inguaribile “Nostalgia” a rendere ancora più bello il prossimo incontro. Ho fatto una promessa a tutti voi e desidero mantenerla. Nella vita é importante saper andare oltre il dolore e le difficoltà guardando sempre al futuro. Come dice il mio maestro Daisaku Ikeda “trasformiamo il veleno in medicina".Detto, fatto per Baggio patrimonio italiano.