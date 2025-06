video suggerito

Eala crolla durante l’intervista, non riesce a smettere di piangere: “Non sapevo come uscirne” Alexandra Eala dopo aver conquistato a Eastbourne, la prima finale della sua carriera è scoppiata in lacrime nell’intervista. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alexandra Eala è pazza di gioia. La tennista filippina ha conquistato la prima finale della sua giovane carriera, dopo aver battuto Varvara Gracheva in tre set. Nell'ultimo atto del torneo di Eastbourne, la talentuosa giocatrice pronta per fare il suo esordio nel tabellone principale di Wimbledon affronterà un'altra promessa come l'australiana Joint.

Eala in finale a Eastbourne, lacrime di gioia durante l'intervista

Impossibile trattenere le lacrime per Alexandra, che ha mostrato tutta la sua emozione dopo la semifinale. L'intervista in campo è stata difficilissima da portare a termine per Eala, che si è sciolta quando la sua interlocutrice le ha chiesto della specialità di questo risultato.

Tra una risata e una lacrima, la classe 2005 ha provato ad arrivare fino in fondo: "No, sono super, super felice perché è stata una partita dura. Ci sono stati momenti davvero difficili in cui lei stava giocando bene e a volte non riuscivo, sai, non sapevo davvero come uscirne. Quindi sì, sono davvero felice di aver vinto".

La commozione di Eala dopo la vittoria in semifinale, ora la finale con Joint

Emozione e commozione, dunque, per Eala che anche in passato ha mostrato senza filtri la sua gioia per i risultati positivi. L'attuale numero 74 del ranking WTA è consapevole di avere una grande chance, ovvero quella di conquistare il primo titolo della sua carriera. E potrà provare a sfruttarla contro una ragazza che ha un anno meno di lei, ovvero Joint, che sarà trascinata dalla stessa motivazione.

Insomma, largo ai giovani. Eala, uscita dalla celebre Rafa Nadal Academy, sembra essere pronta al salto di qualità dopo una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A prescindere da come andrà a finire a Eastbourne, la filippina ha messo in cascina un'altra esperienza importante e cercherà di mettere sulle gambe altri minuti sull'erba in vista poi del prestigioso Wimbledon.