Coulthard rivela perché Kimi Antonelli è scoppiato a piangere in diretta TV dopo la vittoria in Cina

David Coulthard svela perché Kimi Antonelli è scoppiato a piangere in diretta TV dopo la prima vittoria in Formula 1 nel GP di Cina 2026: decisivo un dettaglio visto durante l’intervista.

La vittoria nella gara del GP di Cina 2026 gli ha consegnato un posto speciale nella storia recente della Formula 1, ma il momento che ha colpito di più il pubblico è arrivato pochi secondi dopo la bandiera a scacchi. Kimi Antonelli, appena sceso dalla sua Mercedes, si è presentato davanti alle telecamere per la prima intervista da vincitore di un Gran Premio e lì, mentre provava a mettere insieme le parole, è scoppiato improvvisamente a piangere.

Un'immagine potentissima, diventata subito il simbolo del suo trionfo a Shanghai. A spiegare che cosa possa aver provocato quel crollo emotivo è stato David Coulthard, l'uomo che in quel momento si trovava davanti a lui con il microfono in mano. L'ex pilota scozzese, che ha raccolto a caldo le prime parole dell'italiano, intervenendo nel podcast "Up To Speed", ha raccontato di aver visto con chiarezza l'istante in cui qualcosa è cambiato.

Secondo Coulthard, il talento della Mercedes aveva iniziato l'intervista nel modo giusto, riuscendo a reggere la pressione e a controllare l'emozione nonostante la portata del risultato. Poi però sarebbe arrivato il momento decisivo, quello che ha fatto saltare ogni argine: "E il fatto che all'inizio della conversazione se la sia cavata benissimo, e poi credo che abbia incrociato lo sguardo di suo padre dietro le barriere, e penso che sia stato quello a farlo scoppiare in lacrime".

È questa, nella lettura di Coulthard, la vera scintilla che ha travolto il 19enne bolognese. Non tanto il peso sportivo della vittoria, già enorme di per sé, quanto l'impatto umano di quel contatto visivo con papà Marco in un istante in cui tutta la tensione accumulata si stava sciogliendo. Un dettaglio minimo solo in apparenza, ma sufficiente per trasformare un'intervista post-gara in una scena di pura verità televisiva.

Del resto Antonelli arrivava a quel momento dopo una gara perfetta, costruita con la freddezza del campione navigato e chiusa invece con la reazione istintiva di un ragazzo che realizza tutto insieme. Prima l'attacco vincente, poi il controllo della corsa, infine la consapevolezza piena di aver conquistato la sua prima affermazione in F1. È lì che la tensione si è sciolta e le lacrime hanno preso il sopravvento.

Kimi Antonelli e Lewis Hamilton festeggiano il podio assieme in Cina.

L'ex McLaren e Red Bull, parlando di quanto accaduto a Shanghai, ha anche fatto capire di aver percepito subito la delicatezza dell'attimo: "Da uomo più anziano, riuscivo a immedesimarmi in lui quando era un giovane pilota". Un passaggio che racconta bene perché l'ex pilota abbia letto quel cedimento non come una semplice esplosione emotiva, ma come il riflesso più sincero di un sogno realizzato davanti agli occhi di chi lo ha accompagnato fin lì.

Ed è proprio questo che ha reso quella scena così forte anche fuori dal paddock. La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 ha avuto un enorme peso sportivo, ma a restare impressa è stata soprattutto l'umanità del dopo. Le lacrime in diretta TV, nella ricostruzione fatta da Coulthard, non sono nate per caso: sono state la conseguenza di uno sguardo, di una presenza familiare e della consapevolezza improvvisa di avercela fatta davvero.

Perché le lacrime di Kimi Antonelli hanno colpito tutti dopo il GP di Cina

In un mondo come quello della Formula 1, dove tutto è filtrato, controllato e spesso costruito attorno alla prestazione, vedere un pilota così giovane lasciarsi andare in quel modo ha avuto un impatto immediato. Non c'era nulla di preparato, nulla di studiato: solo un ragazzo travolto dall'emozione nel giorno più importante della sua carriera.

È anche per questo che quel pianto ha avuto un'eco così ampia. La vittoria in Cina ha mostrato il talento del 19enne bolognese, ma quelle lacrime hanno mostrato la persona. E nella versione raccontata da Coulthard, tutto nasce da un istante preciso: lo sguardo incrociato con il padre Marco, proprio mentre cercava di restare lucido davanti alle telecamere. Un dettaglio che spiega perfettamente perché Kimi Antonelli sia scoppiato a piangere in diretta TV subito dopo aver vinto il suo primo Gran Premio.