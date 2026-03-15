LIVE Formula 1 oggi, la gara del GP Cina in diretta: Hamilton in testa con la Ferrari, poi Kimi Antonelli e Leclerc

Oggi sul circuito di Shanghai è in programma la seconda gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza della corsa del GP della Cina è fissata alle ore 8 del mattino. Il secondo appuntamento della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8.

La gara del GP della Cina di oggi comincia alle 8:00 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato di Shanghai per affrontare i 56 giri della seconda corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 6:30 è possibile seguire il pre-gara.

È possibile vedere il GP della Cina sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. La gara F1 di oggi inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it con la differita che inizia alle ore 14:00.