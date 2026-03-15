LIVE Formula 1 oggi, la gara del GP Cina in diretta: Hamilton in testa con la Ferrari, poi Kimi Antonelli e Leclerc

La diretta LIVE del GP Cina di Formula 1 in calendario oggi: gli aggiornamenti in tempo reale. Antonelli in pole nella griglia di partenza, Ferrari in seconda fila con Hamilton terzo e Leclerc quarto. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 14:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
Russell sorpassa Leclerc, è 3°
George Russell riesce a sopravanzare Charles Leclerc e prendersi così la terza posizione provvisoria.
Kimi Antonelli passa Hamilton
Sorpasso di Kimi Antonelli su Lewis Hamilton: l'italiano della Mercedes si riprende la testa della gara.
Testacoda per Hadjar
Si gira Hadjar con la Red Bull. Il francese scivola in fondo al gruppo.
Hamilton in testa dopo il via, poi Antonelli e Leclerc
Grande partenza di Lewis Hamilton che si prende la prima posizione dopo curva 1. Leclerc non riesce a superare Antonelli dopo aver sorpassato Russell ed è ora 3°.
LIVE Formula 1 GP Cina, inizia la gara
Partiti! Comincia la gara del GP di Cina della Formula 1 2026.
Giro di formazione
I piloti hanno lasciato la griglia per effettuare il tradizionale ciro di ricognizione del tracciato che precede la partenza della seconda gara del mondiale di Formula 1 2026. Le McLaren partiranno dalla pit-lane.
Piloti in pista per il giro di formazione
Tutto pronto a Shanghai. Tra pochi minuti il giro di formazione che apre di fatto la procedura di partenza della gara del GP di Cina della Formula 1 2026.
I siti per vedere la Formula 1 in streaming
La gara F1 di oggi che prenderà il via sul circuito di Shanghai tra 10 minuti sarà trasmessa in diretta da Sky ma la corsa del GP di Cina si potrà vedere anche in live streaming su SkyGo e NOW (previa sottoscrizione del ‘pass sport') con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Genè e Ivan Capelli. La gara odierna della Formula 1 inoltre si potrà vedere anche gratis in streaming sul sito di TV8 ma in differita a partire dalle ore 14.
Il calendario della F1 2026: la data del prossimo Gran Premio
Il weekend del GP di Cina che si chiude oggi con la gara che assegna il maggior numero di punti iridati è la seconda tappa di un calendario del Mondiale di Formula 1 2026 che prevede 24 GP e si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Il prossimo round è in programma in Giappone nel weekend del 29 marzo.
GP Australia (Melbourne): 6-8 marzo
- GP Cina* (Shanghai): 13-15 marzo
- GP Giappone (Suzuka): 27-29 marzo
- GP Bahrain (Sakhir): 10-12 aprile
- GP Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 aprile
- GP Miami* (Miami): 1-3 maggio
- GP Canada* (Montreal): 22-24 maggio
- GP Monaco (Monte Carlo): 5-7 giugno
- GP Barcellona (Montmelò): 12-14 giugno
- GP Austria (Spielberg): 26-28 giugno
- GP Gran Bretagna* (Silverstone): 3-5 luglio
- GP Belgio (Spa-Francorchamps): 17-19 luglio
- GP Ungheria (Budapest): 24-26 luglio
- GP Olanda* (Zandvoort): 21-23 agosto
- GP Italia (Monza): 4-6 settembre
- GP Spagna (Madrid): 11-13 settembre
- GP Azerbaijan (Baku): 25-27 settembre
- GP Singapore* (Marina Bay): 9-11 ottobre
- GP Usa (Austin): 23-25 ottobre
- GP Messico (Città del Messico): 30 ottobre-1 novembre
- GP Brasile (Interlagos): 6-8 novembre
- GP Las Vegas (Las Vegas): 19-21 novembre
- GP Qatar (Lusail): 27-29 novembre
- GP Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 dicembre
*GP con Sprint Race
Dove vedere la F1 2026 in chiaro e in streaming gratis
La gara del GP della Cina della Formula 1 che inizia tra 20 minuti si può vedere in diretta TV e live streaming in esclusiva su Sky. Ma la corsa della F1 di oggi si può vedere anche in TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it ma in differita a partire dalle ore 14:00.
Chi ha vinto la prima Sprint Race della F1 2026
George Russell ha trionfato nella Sprint Race del GP della Cina. Il pilota inglese dopo un avvio in cui ha duellato con Hamilton ha allungato e ha tenuto a bada Leclerc, Lewis terzo davanti a Norris e Kimi Antonelli.
Alle 08:00 al via il GP Cina di Formula 1
Il GP di Cina della Formula 1 2026 inizia oggi alle ore 08:00. Questo dunque l'orario italiano in cui sul circuito di Shanghai si spegneranno i semafori e, dopo il tradizionale giro di formazione, i piloti scatteranno dalla griglia di partenza per disputare la seconda gara di questa nuova stagione F1.
La classifica costruttori dopo la Sprint di ieri
- Mercedes 55
- Ferrari 40
- McLaren 18
- Red Bull 8
- Haas 7
- Racing Bulls 6
- Audi 2
- Alpine 1
La classifica piloti prima della gara di oggi
- Russell 33
- Antonelli 22
- Leclerc 22
- Hamilton 18
- Norris 15
- Verstappen 8
- Bearman 7
- Lindblad 4
- Piastri 3
- Bortoleto 2
- Lawson 2
- Gasly 1
Cosa aspettarsi dalla Ferrari di Leclerc e Hamilton
L'obiettivo minimo è almeno una vettura sul podio. Difficile capire quale sarà il risultato finale. In partenza si prevede un attacco a due punte alle Mercedes, ma poi chissà. Sognare non costa nulla per Hamilton e Leclerc.
I tempi e risultati delle qualifiche: i verdetti per la pole
Kimi Antonelli ha realizzato la pole position in Cina, ed è diventato il più giovane di sempre a ottenerla. Il pilota italiano ha preceduto Russell ed Hamilton, quarto Leclerc. I primi quattro racchiusi in meno di quattro decimi di secondo. Norris quinto, poi Piastri e Gasly. Ottavo Verstappen.
Le caratteristiche del circuito di Shanghai per il GP Cina
Ad ospitare la gara del GP di Cina della Formula 1 2026 di scena oggi è il circuito di Shanghai. Il tracciato, lungo 5,451 km che ha fatto la sua prima comparsa nel calendario F1 nel 2004, avrà il layout tradizionale con 16 curve e due rettilinei principali, cioè quello di partenza/arrivo e quello, lungo oltre un chilometro, che congiunge la curva 13, leggermente sopraelevata, alla 14.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Shanghai è un circuito mediamente impegnativo per i freni con 7 frenate e 16,3 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a tenere il piede sul freno delle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 14, dove si passa da 314 km/h a 77 km/h in appena 158 metri percorsi in 3,51 secondi con i piloti che sono soggetti a 3,9 G di decelerazione.
Per trovare il record della pista sul giro in gara bisogna tornare al primo GP della Cina della storia, quello del 2004, quando Michael Schumacher riuscì a completare una tornata del circuito di Shanghai in 1:32.238.
F1, la pole position di oggi e la griglia di partenza
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes)
2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (Ferrari)
4ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull)
5ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Ollie Bearman (Haas)
6ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi)
7ª fila: Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls)
8ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
9ª fila: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams)
10ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)
F1 oggi, gli orari TV delle gara del GP Cina: la diretta su Sky e la differita TV8
Oggi sul circuito di Shanghai è in programma la seconda gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza della corsa del GP della Cina è fissata alle ore 8 del mattino. Il secondo appuntamento della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara del GP della Cina di oggi comincia alle 8:00 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato di Shanghai per affrontare i 56 giri della seconda corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 6:30 è possibile seguire il pre-gara.
È possibile vedere il GP della Cina sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. La gara F1 di oggi inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it con la differita che inizia alle ore 14:00.