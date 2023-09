Osimhen può non essere convocato per Napoli-Udinese, è furioso: sta cancellando le tracce dai social Victor Osimhen certifica la rottura con il Napoli dopo il video della discordia: il calciatore cancella dai social le sue foto con la maglia dei partenopei. Improbabile la convocazione per il match di campionato di oggi contro l’Udinese.

A cura di Michele Mazzeo

Non c'è pace per il Napoli che nelle ultime settimane ha visto pian piano sgretolarsi tutte quelle certezze che, solo pochi mesi, lo avevano portato a conquistare il terzo scudetto della sua storia. Alla vigilia della delicata sfida di campionato contro l'Udinese dove la squadra di Rudi Garcia non può permettersi di sbagliare (in caso di mancata vittoria aumenterebbero le possibilità di esonero per il successore di Spalletti) nel club partenopeo è scoppiato il "caso Victor Osimhen" deflagrato nella tarda serata di martedì 26 settembre con una dura nota del procuratore del calciatore nigeriano in cui si minacciano azioni legali nei confronti della società per un video pubblicato sul proprio canale Tik Tok.

A confermare la rottura con il Napoli è stato di fatto lo stesso attaccante che, dopo il messaggio del suo agente, si è reso protagonista di un gesto che non lascia spazio ad interpretazioni: il 24enne di Lagos ha infatti cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto in cui era immortalato con la maglia azzurra della formazione campana e "tolto il follow" al profilo del club.

Un gesto che, unito al comportamento avuto a Bologna al momento della sostituzione (per il quale poi c'è stato un chiarimento con Rudi Garcia), certifica di fatto il malcontento del calciatore nigeriano figlio, probabilmente, della lunga gestazione delle trattative per il rinnovo con importante adeguamento dell'accordo economico del contratto in scadenza nel 2025 (il patron De Laurentiis in ritiro pre-campionato aveva parlato di trattativa definita ma ad oggi non ci sono ancora né le firme sul contratto né tantomeno annunci ufficiali a riguardo).

Uno strappo, quello di Victor Osimhen, che arriva in un momento delicatissimo per la squadra che, dopo l'avvio stentato, non può permettersi più passi falsi se vuole tornare a lottare per il titolo (dopo cinque partite il distacco dall'Inter capolista è di sette lunghezze). Periodo cruciale che il Napoli dovrà cominciare senza il suo fuoriclasse: è quasi certo infatti che il calciatore non sarà convocato per la sfida casalinga contro l'Udinese in programma oggi al Maradona.