Osimhen non esulta più ai gol segnati per il Napoli dopo i video su TikTok: “Te ne pentirai” Victor Osimhen dopo il gol in Lecce-Napoli non ha esultato, come contro l’Udinese. Una situazione che ha fatto arrabbiare i tifosi azzurri.

A cura di Marco Beltrami

Victor Osimhen non è partito titolare in Lecce-Napoli ma ha trovato comunque il modo di rendersi decisivo segnando la rete del 2-0 che ha spianato la strada al largo successo degli azzurri. Anche allo stadio Via del mare, come contro l'Udinese, il bomber degli azzurri non ha esultato dopo la marcatura. Una situazione figlia degli strascichi del caso social, che non è stata però digerita dai tifosi.

Movimento da attaccante di razza e deviazione vincente sul secondo palo. Così Victor Osimhen ha battuto Falcone nell'anticipo di Lecce. Subito dopo il gol l'ex Lille che si è ritrovato fuori dal campo non ha esultato: prima si è tolto la mascherina e poi ha abbracciato ad uno ad uno i compagni che gli si sono avvicinati per condividere la gioia della rete. Il tutto con un'espressione tutt'altro che felice in realtà, ma con un viso molto serio.

In realtà è stata questa l'unica "anomalia" nel comportamento di Osimhen che poi è stato impeccabile. Ha dato tutto in campo, e poi si è reso partecipe in occasione dei gol degli altri supportando e incitando i compagni. In occasione poi del rigore del 4-0, Victor ha ceduto il pallone a Politano proprio come quanto accaduto con l'Udinese. Un bellissimo gesto quello di Osimhen che però ha fatto comunque arrabbiare i tifosi che non hanno digerito la sua mancata esultanza.

Dopo il caso della frattura con il club per i famigerati video su tiktok, e le scuse ufficiali del club la situazione sembrava definitivamente rientrata. E invece ecco che si è riproposta la freddezza dopo la marcatura, con la mancata volontà di condividere dunque la gioia con la curva. Un atteggiamento che nel clima particolare degli ultimi giorni non è stato gradito e che è stato letto come una presa di posizione.

A fotografare il malcontento della piazza ci ha pensato Roberto Sosa, l'ex centravanti del Napoli e allenatore che su Twitter ha postato parole perentorie: "Tra sei mesi, un anno o tre andrai via, perché il calcio è così, ma quando sarai lontano capirai veramente e forse te ne pentirai delle partite in cui hai segnato e non esultato, i tifosi del Napoli, come quelli del Gimnasia o Boca Jrs scelti da Diego sono meravigliosi".

Un contenuto che ha ricevuto il consenso di tanti sostenitori azzurri, a suon di commenti e condivisioni. E chissà che il ritorno alle normali esultanze non si verifichi in Champions, nella serata speciale contro il Real Madrid.