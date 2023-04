Osimhen fuori per infortunio fino a fine stagione, il retroscena: salvato dai medici del Napoli Dopo il vittorioso incontro con il Lecce, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen, attualmente infortunato e che proverà a recuperare per il match di Champions con il Milan.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli ha voltato rapidamente pagina, dopo il ko con il Milan, e ha ritrovato il successo battendo 2-1 il Lecce. I partenopei sono saliti a 74 punti e con maggiore fiducia possono guardare alla sfida dei quarti di Champions League con il Milan. Spalletti potrebbe riavere Osimhen, fermatosi per un problema muscolare dopo gli impegni in nazionale. Il tecnico toscano dopo l'incontro del Via del Mare è tornato a parlare del bomber nigeriano, che quando tornerà avrà una nuova maschera. L'allenatore partenopeo ha utilizzato un'espressione forte per far capire perché è stato assente pure contro il Lecce e perché il suo sarà un rientro graduale.

La distrazione muscolare gli ha impedito di giocare le ultime due partite di campionato, ma Osimhen è già pronto a tornare. Ci vuole un po' di pazienza. Spalletti ha spiegato che il numero 9 partenopeo vorrebbe essere sempre in campo: "Vorrebbe giocarle tutte, anche quando è in macchina andrebbe in campo, anche con quella".

Il tecnico del Napoli durante una fase concitata della partita con il Lecce.

Poi ha tolto di mezzo l'ironia ed ha fatto capire che per Osimhen i rischi erano tanti e un eventuale ulteriore infortunio potrebbe compromettere anche tutto il resto del campionato: "Ma ci sono situazioni da valutare bene. I medici secondo me hanno tirato fuori la soluzione in maniera corretta perché rischiava di farsi male e potevamo perderlo per il resto del campionato".

Spalletti, sempre parlando con DAZN, ha fatto capire che Osimhen fondamentalmente sta bene, ma bisogna capire sotto sforzo la muscolatura come reagisce: "Ora vedremo se riusciremo a fargli fare un po' di attività vera, con un pò di pressione ai muscoli, perché finora ha fatto solo un po' di corsa blanda. Se i calciatori non hanno qualità non gli si possono mettere addosso. Bisogna riuscire a fargliela riconoscere e diventerà un calciatore fortissimo. Lui ha profondità, fisicità, strappi, gli puoi randellare qualsiasi cosa addosso quindi diventa anche più facile pressare per noi quando gli si butta palla addosso. Abbiamo fiducia di recuperarlo".

Osimhen è un giocatore cardine del Napoli. L'attaccante nigeriano ha realizzato 21 gol in 23 partite di campionato, mentre in Champions ne ha siglati 4, il bilancio stagionale è di 25 gol in 29 partite.