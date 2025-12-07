Napoli-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Napoli-Juventus è la partita della 14ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45, visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Conte e Spalletti.

Napoli–Juventus è la partita clou della 14ª giornata di Serie A che si gioca questa sera (ore 20:45) al Maradona e sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN. La sfida tra azzurri e bianconeri ha sempre un fascino particolare, quella odierna ne ha di più perché Luciano Spalletti torna da avversario dopo aver vinto lo scudetto (poi tatuato sul braccio) due stagioni fa e per il valore sportivo che riveste. Per la ‘vecchia signora' è la gara da vincere a tutti i costi per avvicinarsi in maniera decisa alla zona Champions: al momento è settima, a -4 dal 4° posto. Per la squadra di Conte, reduce dalla vittoria dell'Olimpico con la Roma, è l'ennesima opportunità per ribadire forza, leadership in classifica e dare continuità ai risultati dopo la sosta.

Sia il Napoli sia la Juventus arrivano all'incontro di oggi gravati dall'emergenza assenze. Sta messo peggio la la formazione partenopea, che in queste ore ha dovuto prendere atto (anche) dell'infortunio di Lobotka, fattosi male durante la fase di riscaldamento in Coppa Italia. Conte si ritrova senza un'alternativa nel ruolo (Gilmour non tornerà prima di febbraio) e con un linea di centrocampo devastata dagli incidenti, considerati anche gli stop lunghi di Anguissa e De Bruyne. All'appello mancano anche Gutierrez, Lukaku e Meret. Oltre a McTominay, gli restano Vergara ed Elmas. E sarà quest'ultimo, quasi sicuramente, a prendere il posto di Lobotka. Quanto alla Juve, ha dovuto fare i conti con gli infortuni più recenti di Vlahovic (operato) e Gatti (pure lui operato). Due forfait che si aggiungono a quelli di lungo corso (Bremer e Milik) oltre a Rugani.

Partita: Napoli-Juventus

Dove: Stadio Maradona, Napoli

Quando: domenica 7 dicembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN e DAZN 1

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 14ª giornata Serie A.

Dove vedere Napoli-Juventus in tv: la diretta in chiaro

La partita Napoli-Juventus è un'esclusiva di DAZN che la trasmette in chiaro solo per gli abbonati. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno vederla sintonizzandosi sul canale 214. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo che ha Massimo Ambrosini al suo fianco per il commento tecnico.

Napoli-Juventus, dove vederla in streaming: l'orario

Napoli-Juventus inizia alle 21 ma DAZN coprirà l'intero evento seguendolo attraverso il forma "Fuoriclasse" condotto da Diletta Leotta. Collegamenti dallo stadio, interviste e opinioni degli ospiti accompagneranno il conto alla rovescia verso il fischio d'inizio. Diretta streaming del match solo su DAZN, non c'è alcuna possibilità di vederla su Sky Go.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Sia Conte sia Spalletti devono fare di necessità virtù e gestire l'emergenza provocata dalle assenze per infortunio. Quello del tecnico salentino è un vero rompicapo, considerata la lista degli indisponibili. Elmas al posto di Lobotka, per il resto si rivede la stessa formazione delle ultime settimane. Nella Juve Kelly prende il posto di Gatti. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori:

NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All.: Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All.: Spalletti.