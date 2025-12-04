Lobotka infortunato al tibiale posteriore, ecatombe dei centrocampisti del Napoli

Infortunio per Stanislav Lobotka, è l’ennesimo nel centrocampo del Napoli in questa prima parte di stagione. Lo slovacco si è procurato un risentimento muscolare al tibiale posteriore: salterà sicuramente Juventus e Benfica.

Le defezioni del Napoli a centrocampo stanno assumendo le dimensioni di un'ecatombe: il club azzurro ha comunicato oggi che si è fermato anche Stanislav Lobotka, per un "un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra". L'infortunio del pilastro della mediana dei campioni d'Italia si va ad aggiungere a quelli di De Bruyne, Anguissa e Gilmour nel reparto. A questo punto restano arruolabili a centrocampo per Antonio Conte i soli McTominay, Elmas e Vergara.

Infortunio muscolare per Stanislav Lobotka: "Risentimento al tibiale posteriore della gamba sinistra"

Ancora un infortunio muscolare dunque per il Napoli, che ha tuttora fermo ai box anche Romelu Lukaku. La nota ufficiale della società azzurra spiega che "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra". Un'autentica beffa per Conte, che nel match di Coppa Italia vinto ai rigori contro il Cagliari aveva risparmiato – proprio per evitare infortuni – tutti i suoi titolari non in infermeria, lasciando fuori chi aveva giocato a Roma domenica sera.

Lobotka salterà sicuramente Juventus e Benfica

Il Napoli fa sapere che Lobotka "ha già iniziato l'iter riabilitativo", ma per quanto questo possa essere rapido, sarà impossibile per il 31enne slovacco essere in campo domenica sera al Maradona nel big match di campionato contro la Juventus, così come il mercoledì successivo in Champions League nella trasferta portoghese in casa del Benfica. Difficile che Conte rischi Lobotka la domenica dopo a Udine, sperando piuttosto di averlo a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan del 18 dicembre, che si giocherà in Arabia Saudita.

Stanislav Lobotka è un pezzo difficilmente sostituibile nel Napoli di Antonio Conte

Come giocherà il Napoli senza Lobotka: Elmas con McTominay coppia di centrocampo

La soluzione più probabile per tamponare l'assenza del playmaker del Napoli – anche perché non ce ne sono molte per Conte – è quella di affiancare Elmas a McTominay nel 3-4-3 che ormai è il nuovo abito tattico della squadra azzurra, con Vergara unica carta utilizzabile alla bisogna dalla panchina. Una coperta davvero cortissima.