Neres fulmina la Roma, il Napoli sbanca l’Olimpico e Conte aggancia il Milan al primo posto

Il Napoli sbanca l'Olimpico con un gol di David Neres e aggancia il Milan in vetta alla classifica di Serie A. Roma sottotono e battuta per la terza volta in casa in campionato, dopo i KO con Torino e Inter. Match preparato magistralmente da Antonio Conte e dai campioni d'Italia in carica, che sono partiti forte e poi sono stati bravissimi a gestire i momenti della partita.

Prestazione maiuscola della squadra azzurra in fase difensiva, con Milinkovic-Savic che ha dovuto compiere un solo vero intervento intorno al 90′.

Neres fulmina la Roma, il Napoli aggancia il Milan in vetta

La partita prometteva ritmo e non ha deluso le aspettative. In avvio, il Napoli prende il controllo: Lang si rende pericoloso in due occasioni, ma Svilar si oppone prima con un’uscita fuori area e poi smanacciando un tiro-cross dalla sinistra.

La Roma risponde con Pellegrini, che penetra in area e serve una buona occasione a Ferguson. A sbloccare il risultato, però, è Neres, che si invola verso la porta giallorossa e trafigge Svilar: 0-1 per gli ospiti.

Nella ripresa non ci sono particolari situazioni offensive da registrare, con il Napoli attento a non subire e la Roma mai capace di far male. L'unica occasione è di Baldanzi nei minuti finali ma Milinkovic-Savic risponde ‘presente'.

Roma-Napoli, il tabellino

RETI: 37′ Neres.

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 19 Celik, 17 Koné, 4 Cristante (61′ El Aynaoui), 43 Wesley (82′ El Shaarawy); 18 Soulé (61′ Dybala), 7 Pellegrini (C) (80′ Bailey); 11 Ferguson (45′ Baldanzi). A disp: 95 Gollini, 24 Ziolkowski , 2 Rensch, 4 Cristante, 61 Pisilli, 87 Ghilardi. ALLENATORE: Gian Piero Gasperini (squalificato, in panchina Tullio Gritti).

NAPOLI (3-4-3) 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema, 13 Rrhamani, 4 Buongiorno; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 17 Olivera; 7 Neres (85′ Lucca), 19 Hojlund (80′ Elmas), 70 Lang (68′ Politano). A disp: 14 Contini, 25 Ferrante, 5 Juan Jesus, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 37 Spinazzola, 26 Vergara, 69 Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

ARBITRO: Davide Massa (sez. Imperia).