L’infortunio di Gatti, si è fatto male da solo. Spalletti: “Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio”

Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese porta cons é anche la nota amara dell’infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: si è fatto male da solo, si teme una brutta distorsione. Per Spalletti un problema non da poco, con out anche Rugani e Bremer.

Una serata esaltante conclusasi con la vittoria sull'Udinese e il passaggio quasi indolore ai quarti di finale di Coppa Italia. Quasi, perché al di là dell'euforia per una Juventus che si è ritrovata in campo riuscendo a svolgere al meglio i compiti assegnati da Spalletti, resta l'amaro in bocca per quanto accaduto a inizio ripresa, quando Federico Gatti ha alzato bandiera bianca ed è uscito da campo a testa china per un problema fisico, al ginocchio, che lo ha obbligato ad andare direttamente negli spogliatoi zoppicando. Il tutto senza alcun contatto o contrasto, il che preoccupa ancor più una Juve che al momento è senza alcun centrale difensivo titolare.

I timori di Spalletti e la Juve senza difensori: "Sente male"

"Non lo so, perché lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Altro non so, lo staff medico vi saprà dire di più". Così Luciano Spalletti, nel post gara a commento dell'infortunio di Federico Gatti che lo ha obbligato al 56′ a sostituirlo con Locatelli. Uno stop che fa pensare a qualcosa di serio perché nella dinamica in campo e nelle prime riflessioni del tecnico l'infortunio costringerà sicuramente il difensore a restare in infermeria. Aprendo una voragine all'interno dei piani bianconeri che ora si ritrovano sconquassati nuovamente dall'ennesima assenza difensiva: out Gatti, assenti anche Bremer e Rugani, Spalletti dovrà continuare ad attingere dalla Primavera dove ha oramai inserito in pianta stabile Pedro Felipe dalla Next Gen.

Cos'è successo in Juve-Udinese: Gatti si infortuna da solo

Ciò che è accaduto in campo è preoccupante, attraverso le immagini che hanno evidenziato come l'infortunio al ginocchio sia avvenuto a palla lontana, senza alcun contatto o contrasto con avversari: Gatti si è fatto male da solo, mentre andava in marcatura su Buksa vicino alla linea di centrocampo. Il difensore della Juventus ha appoggiato apparentemente male il piede destro sul terreno, sentendo immediatamente dolore al ginocchio: subito mano al cielo verso la panchina richiedendo la sostituzione immediata, uscendo a testa china e visibilmente zoppicando.

Gatti infortunato, i tempi di recupero: out contro il Napoli

Gatti non si è fermato in panchina, si è diretto con lo staff medico bianconero negli spogliatoi per verificare subito le condizioni del ginocchio, in attesa di capire di quale entità possa essere la distorsione subita. Di certo non ci sarà per Napoli, prossimo appuntamento della Juve per il weekend, ma il timore è che dovrà restare fermo anche per almeno un paio di settimane.